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Головна Фінанси Підтримка домогосподарств в Україні: кому нарахують 65 000 грн

Підтримка домогосподарств в Україні: кому нарахують 65 000 грн

Ua ru
Дата публікації: 22 червня 2026 13:00
Виплати до 65 000 грн: кому і де в Україні доступна допомога
Чоловік та жінка з паперами, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Влітку 2026 року представництво однієї з найбільших та найстаріших благодійних організацій Данії Dan Church Aid та гуманітарної організації Norwegian Church Aid спільно з благодійним фондом Myrnenebo запустили грантову програму підтримки самозайнятості та мікропідприємнитцва. У її рамках громадяни зможуть отримати до 65 000 грн.

Про те, кому доступні виплати, розповідає видання Новини.LIVE.

Кому доступна грантова підтримка до 65 000 грн

Як зазначають організатори, стартував набір заявок на конкурс мікрогрантів для підтримки та розвитку самозайнятості та мікропідприємництва з-поміж жителів Снігурівської громади Баштанського району Миколаївської області.

Метою програми є бажання надати підтримку у нарощенні джерел доходу, зміцненні економічної стійкості домогосподарств та зменшенні залежності від гуманітарної допомоги.

Підтримку можна отримати на такі види діяльності:

Читайте також:
  • вирощування овочів/фруктів;
  • виробництво м’яса та молока, птиці, яєць;
  • бджільництво;
  • виробництво сирів, напівфабрикатів, випічки, продуктів копчення;
  • індивідуальний пошив/ремонт швейних виробів;
  • послуги сфери індустрії краси.

Розмір грошової допомоги та як отримати 

Згідно з правилами грантової програми підтримки самозайнятості та мікропідприємнитцва, громадяни зможуть отримати суму до 65 000 грн.

Долучитися до програми можна, виконавши одночасно такі умови:

  1. Проживання та здійснення своєї діяльності у Снігурівській громаді;
  2. Наявність чинної власної справи;
  3. Відстуня/наявна реєстрація як самозайнятої особи;
  4. Заявник чи рідні мають вразливості;
  5. Чинна діяльність, що приносить дохід;
  6. Заявник та члени домогосподарства не отримували аналогічні гранти протягом останніх 12 місяців.

Водночас програма не передбачає фінансування для започаткування нової діяльності, а тільки розвитку існуючої.

У разі відповідності умовам програми громадяни можуть подати заявку, заповнивши спеціальну форму.

Реєстрація триватиме до 28 липня 2026 року (включно).

Раніше Новини.LIVE повідомляли, хто може отримати фіндопомогу до 4 100 євро. Йдеться про проєкт, що передбачає гранти для жителів однієї з областей. Їх нададуть для мікро- та малих підприємств. Долучитися до проєкту зможуть тільки кілька категорій громадян. Кінцевий розмір гранту залежатиме від фінансового плану. 

Ще Новини.LIVE розповідали, кому і де доступна грошова допомога від благодійного фонду "Рокада" у червні. Йдеться про реалізацію програми для жителів одного з українських міст. Фіндопомога передбачена для вразливих категорій населення, зокрема, людей похилого віку. У її рамках можна буде отримати 10 800 грн. 

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Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
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