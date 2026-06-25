Выплаты от Каритас: где можно оформить ежемесячную помощь в 2 000 грн

Женщина с ребенком, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Летом в ряде территориальных громад одного из регионов Украины гражданам доступна регистрация на ежемесячные выплаты от 1 800 до 2 000 грн. Обратиться за оформлением денежной помощи могут семьи, пострадавшие от войны.

О том, кому предоставят выплаты от организации, сообщают Новини.LIVE.

Кто и где сможет оформить ежемесячные выплаты до 2 000 грн

Речь идет о реализации совместного проекта представительства БФ Украинской Греко-Католической Церкви "Каритас Украины", Международной организации по миграции IOM Ukraine и Гуманитарного фонда для Украины (UHF) в нескольких громадах Николаевской области. Его целью является обеспечение финансовой поддержки населения для закрытия общих базовых и социальных потребностей.

Инициатива по предоставлению денежной помощи доступна исключительно уязвимым категориям граждан, пострадавших от негативных последствий войны.

Согласно условиям проекта, выплаты предусмотрены на шесть месяцев:

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Экстренная помощь — по 1 800 грн ежемесячно (в общей сложности 10 800 грн); Стабилизационная помощь — по 2 050 грн ежемесячно (в общей сложности 12 300 грн).

Их будут осуществлять разово на каждого члена домохозяйства на банковские счета заявителей (по номеру IBAN) или выплатят одним траншем на каждого через отделение "Укрпочты".

В каких громадах действует программа и как получить помощь

Семьи могут обратиться с запросом по оформлению выплат к представительству благотворительного фонда Украинской Греко-Католической Церкви "Каритас Украины" в таких громадах Николаевской области:

Снигиревская, Гороховская и Широковская территориальная громада;

переселенцы в Первомайском и Вознесенском районах.

Ожидается, что сбором данных будут заниматься специалисты фонда непосредственно в громадах. Подробности относительно точного времени и адреса власти будут заранее сообщать в локальных Viber- или Telegram-группах.

Гражданам необходимо подготовить следующие документы для регистрации:

паспорт и идентификационный код;

справка о доходе (ОК-5, ОК-7);

справка переселенца;

реквизиты карты;

справка с подтверждением уязвимости.

Подробности можно узнать, обратившись на горячую линию: 0800336734.

Еще Новини.LIVE рассказывали, что летом жители шести областей получат пособие на аренду жилья. Выплаты будут рассчитаны на шесть месяцев. Реализует программу БФ "Право на защиту" и УВКБ ООН. Обратиться за выплатами могут жители, которых война заставила покинуть собственные дома.

Также Новини.LIVE писали, когда международные организации запустили программу по поддержанию самозанятости и микропредпринимательства в Украине. В ее рамках можно будет получить до 65 000 грн. Для этого обязательно необходимо соответствовать определенным требованиям. Однако программа не предусматривает предоставление средств на начало новой деятельности.