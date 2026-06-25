Виплати для ВПО на 6 місяців: де і кому доступна допомога на оренду

Люди з паперами, гроші. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Влітку 2026 року жителям шести українських регіонів надано можливість отримати грошову допомогу на відшкодування вартості оренди житла протягом шести місяців від благодійного фонду "Право на захист" та Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців (УВКБ ООН). Подати заявки зможуть громадяни, яких війна змусила залишити свої оселі.

Про те, які виплати зможуть отримати громадяни, розповідають Новини.LIVE.

Де і кому доступна грошова допомога на оренду

За інформацією фонду, долучитися до участі у проєкті зможуть українські родини, які проживають а таких областях:

у м. Київ та Київській;

Дніпропетровській;

Запорізькій;

Кіровоградській;

Полтавській;

Харківській.

"БФ "Право на захист" разом з УВКБ ООН надає можливість отримати допомогу в оплаті оренди житла на 6 місяців для ВПО та осіб, що повернулися з-за кордону", — йдеться у повідомленні.

У рамках програми допомогу зможуть оформити домогосподарства:

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У складі яких є внутрішні переселенці після 24.02.2022, що переїхали більш ніж 6 місяців тому Що складаються з евакуйованих осіб, які протягом 6 місяців переїхали через загрозу безпеці, зокрема з окупованих районів, територій, де тривають активні бойові дії; У складі яких є особи, що повернулися на постійне місце проживання (не більше року тому) після виїзду за кордон через бойові дії після 24.02.2022, наявні проблеми у фінансах, потребують термінової допомоги для стабілізації умов життя, оскільки житло розташоване у зоні активних бойових дій, пошкоджене чи зруйноване.

Виплати нададуть за умови, що такі особи:

проживають у місцях тимчасового розміщення та гуртожитках;

у приватному житлі під загрозою виселення (немає можливості платити за оренду/через продаж житла/повернення власників);

у приватному житлі з неналежними умовами через аварійність, перенаселення, небезпеку.

Як подати заявку на участь у програмі та інші нюанси

Згідно з правилами програми, для попередньої реєстрації у програмі БФ "Право на захист" та УВКБ ООН громадяни мають заповнити спеціальну анкету. Однак організатори зауважують, що заповнення форми не гарантуватиме автоматичного отримання допомоги.

Проєкт розрахований на родини, які у разі потреби переїзду зможуть самі знайти нове житло для оренди та мають суму коштів для оплати перших двох місяців оренди (витрати згодом проєкт компенсує).

Надану допомогу можна буде використовувати тільки для оплати оренди житла.

Важливим є також дотримання таких умов:

заявники раніше не отримували аналогічну фінансову допомогу на оренду;

наявний план щодо покращення власного економічного стану для подальшої самостійної оплати оренди. Йдеться про намір з працевлаштування, перенавчання, відкриття бізнесу.

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