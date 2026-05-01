Виплати для осіб з інвалідністю І-ІІ групи і не тільки: як і де можна отримувати по 500 грн

У травні 2026 року деякі вразливі групи громадян можуть долучитися до участі у програмі допомоги, спрямованої на підтримку населення однієї з міських територіальних громад, що опинилося у складних життєвих обставинах під час війни. Вона передбачає надання щомісячної грошової допомоги.

Кому передбачена щомісячна грошова допомога

Стартує програма підтримки під назвою "Назустріч покровчанам" у Покровській громаді для місцевих мешканців. Ключовою метою ініціативи є забезпечення необхідною соціально-побутовою допомогою громадян, а також фінансовою підтримкою на базові для життя витрати, зокрема під час евакуації.

"Покровська міська військова адміністрація розпочинає реалізацію місцевої програми "Назустріч покровчанам", спрямованої на підтримку жителів Покровської міської територіальної громади, які опинилися у складних життєвих обставинах", — йдеться у повідомленні.

Згідно з умовами програми, передбачається надання щомісячної матеріальної допомоги у розмірі 500 грн для кількох соціально вразливих громадян.

Зокрема, з урахуванням доходів — для людей похилого віку (від 65 років), які мають пенсію, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб (5190 грн станом на початок року), та не працюють.

А також без урахування доходів виплати передбачені для таких категорій громадян:

Осіб з інвалідністю І-ІІ групи;

Малозабезпечених родин на кожну дитину (за умови отримання соцдопомоги);

Самотніх матерів або батьків на кожну дитину (за умови права на соцвиплати для одиноких батьків);

Дружин, чоловіків або одному із батьків цивільної особи, яка загинула через агресію РФ проти України.

Куди звертатись для оформлення грошової допомоги

Громадяни, які підпадають під вищеперелічені умови, можуть звернутися за оформленням виплат від Покровської міської військової адміністрації.

Додаткову інформацію мешканці можуть уточнити в управлінні:

за адресою: м. Дніпро, вул. В. Антоновича, 56;

за телефоном: 095 399 90 55.

Як зазначається, відповідну програму затвердив керівник Покровської міської військової адміністрації від 21 квітня 2026 року. Фінансуватимуться відповідні витрати для підтримки громадян за рахунок коштів місцевого бюджету.

