Выплаты для лиц с инвалидностью І-ІІ группы и не только: как и где можно получать по 500 грн

В мае 2026 года некоторые уязвимые группы граждан могут присоединиться к участию в программе помощи, направленной на поддержку населения одной из городских территориальных громад, оказавшегося в сложных жизненных обстоятельствах во время войны. Она предусматривает предоставление ежемесячной денежной помощи.

Кому предусмотрена ежемесячная денежная помощь

Стартует программа поддержки под названием "Навстречу покровчанам" в Покровской громаде для местных жителей. Ключевой целью инициативы является обеспечение необходимой социально-бытовой помощью граждан, а также финансовой поддержкой на базовые для жизни расходы, в частности во время эвакуации.

"Покровская городская военная администрация начинает реализацию местной программы "Навстречу покровчанам", направленной на поддержку жителей Покровской городской территориальной громады, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах", — говорится в сообщении.

Согласно условиям программы, предусматривается предоставление ежемесячной материальной помощи в размере 500 грн для нескольких социально уязвимых граждан.

В частности, с учетом доходов — для пожилых людей (от 65 лет), которые имеют пенсию, не превышающую двух прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц (5190 грн по состоянию на начало года), и не работают.

А также без учета доходов выплаты предусмотрены для таких категорий граждан:

Лиц с инвалидностью I-II группы;

Малообеспеченных семей на каждого ребенка (при условии получения соцпомощи);

Одиноких матерей или отцов на каждого ребенка (при условии права на соцвыплаты для одиноких родителей);

Жен, мужей или одному из родителей гражданского лица, погибшего из-за агрессии РФ против Украины.

Куда обращаться для оформления денежной помощи

Граждане, которые подпадают под вышеперечисленные условия, могут обратиться за оформлением выплат от Покровской городской военной администрации.

Дополнительную информацию жители могут уточнить в управлении:

по адресу: г. Днепр, ул. В. Антоновича, 56;

по телефону: 095 399 90 55.

Как отмечается, соответствующую программу утвердил руководитель Покровской городской военной администрации от 21 апреля 2026 года. Будут финансироваться соответствующие расходы для поддержки граждан за счет средств местного бюджета.

