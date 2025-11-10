Выплаты в 450 грн — кто и как может получить компенсации на услуги ЖКХ

Деньги и коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE

Во время отопительного сезона владельцы жилья в Украине могут получать ежемесячную помощь в 450 грн за каждого безвозмездно размещенного внутреннего переселенца. Назначение и выплату компенсаций осуществляют органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

О том, кто может получить выплаты осенью, рассказывают Новини.LIVE.

Выплата помощи по размещению ВПЛ осенью

В Украине уже несколько лет продолжается правительственная программа по предоставлению компенсаций за размещение переселенцев на безвозмездной основе. Соответствующую инициативу реализуют через государственный портал "Дія" и местные органы власти.

В частности, в ноябре претендовать на выплаты смогут граждане, если предоставили жилье тем, кто имеет официальный статус внутренне перемещенного лица.

Компенсацию предоставят исключительно за бесплатное проживание, то владелец жилья не должен взимать плату за аренду и одновременно получать государственную помощь.

Также между владельцем и переселенцем не должно быть родственных связей первой степени. Речь идет о размещении родителей, детей или супругов.

Как воспользоваться программой и сумма помощи

Для того, чтобы приобщиться к государственной программе, владельцу жилья необходимо будет соблюсти следующие условия:

Обратиться в орган местного самоуправления/военную администрацию по размещению ВПЛ не позднее, чем на следующий день после заселения. Написать заявление на получение денежных компенсаций не позднее, чем через пять рабочих дней после завершения отчетного месяца. Подать документы с подтверждением права собственности или пользования жильем. Предоставить возможность бесплатного проживания переселенцам, не взимая арендную плату.

Подавать документы и заявление необходимо вместе с уполномоченным представителем ВПЛ:

лично в любой Сервисный центр Пенсионного фонда;

электронным путем через веб-портал ПФУ;

мобильное приложение, с наложением электронной подписи.

В случае утверждения права владельцу назначат помощь на шестимесячный период. Выплату на второй полугодовой период осуществят автоматически после проверки соответствующего права переселенцев на предоставление компенсации за них.

Размер выплат устанавливается в соответствии с нормами постановления Кабинета министров №1544 "Некоторые вопросы предоставления государственной поддержки внутренне перемещенным лицам", в размере 450 грн в месяц за каждого человека, размещенного в помещении.



