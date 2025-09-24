Відео
Головна Фінанси Щомісячна допомога людям з інвалідністю — де доступні виплати

Щомісячна допомога людям з інвалідністю — де доступні виплати

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 13:00
Виплати для осіб з інвалідністю — хто і де має право на щомісячну допомогу до 700 грн
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE

В одному з міст родинам, де є діти чи дорослі з інвалідністю, передбачена щомісячна адресна грошова допомога на оплату житлово-комунальних послуг. Залежно від сезону розмір виплат становить 500-700 грн.

Про це розповідає редакція Новини.LIVE із посиланням на інформацію пабліка "Дніпро. Соціальний".

Читайте також:

Хто і де з осіб з інвалідністю має право на допомогу

Щомісячна адресна допомога на оплату комуналки для родин, де є дитина чи дорослий з інвалідністю, надається жителям міста Дніпро.

Родини можуть звернутися за оформленням допомоги за таких умов:

  1. Якщо є неповнолітні діти з інвалідністю (до 18 років);
  2. Якщо в складі родини є особи з інвалідністю першої групи (вади зору, психічні розлади, вади опорно-рухового апарату та з дитинства);
  3. Якщо є особи з інвалідністю другої групи з дитинства.

Кошти дозволяється витратити на оплату таких комунальних послуг: водопостачання, газопостачання, теплопостачання, електроенергію, вивезення побутового сміття, утримання будинку, обслуговування ліфтів.

Важливою умовою є відсутність у родини права на житлову субсидію та пільги.

Розмір виплат та як отримати допомогу у Дніпрі

Розмір щомісячної допомоги на оплату комуналки для родин, де є дитина чи дорослий з інвалідністю, різниться залежно від періоду року:

  • по 500 грн (у квітні–жовтні);
  • по 700 грн (у листопаді–березні).

Такі суми надаються на кожну особу з інвалідністю в родині. 

Для оформлення виплати необхідно звернутися до управління соціального захисту, де треба подати:

  • відповідну заяву;
  • паспорт/свідоцтво;
  • довідку МСЕК чи ЛКК;
  • особові рахунки.

Подавати пакет документів для отримання допомоги потрібно буде щороку у січні.

Раніше ми повідомляли про грантову програму з підтримки підприємництва або перекваліфікації, що передбачає надання до 3 тис. доларів. У ній можуть взяти участь жінки з інвалідністю. 

Також розповідали про умови призначення грошової допомоги до 800 тис. грн. Таке право мають громадяни з інвалідністю, отриманою під час виконання посадових (службових, професійних) обов'язків у період воєнного стану. 

комунальні послуги виплати гроші інвалідність грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
