Виплати для осіб з інвалідністю — хто і де має право на щомісячну допомогу до 700 грн

В одному з міст родинам, де є діти чи дорослі з інвалідністю, передбачена щомісячна адресна грошова допомога на оплату житлово-комунальних послуг. Залежно від сезону розмір виплат становить 500-700 грн.

Хто і де з осіб з інвалідністю має право на допомогу

Щомісячна адресна допомога на оплату комуналки для родин, де є дитина чи дорослий з інвалідністю, надається жителям міста Дніпро.

Родини можуть звернутися за оформленням допомоги за таких умов:

Якщо є неповнолітні діти з інвалідністю (до 18 років); Якщо в складі родини є особи з інвалідністю першої групи (вади зору, психічні розлади, вади опорно-рухового апарату та з дитинства); Якщо є особи з інвалідністю другої групи з дитинства.

Кошти дозволяється витратити на оплату таких комунальних послуг: водопостачання, газопостачання, теплопостачання, електроенергію, вивезення побутового сміття, утримання будинку, обслуговування ліфтів.

Важливою умовою є відсутність у родини права на житлову субсидію та пільги.

Розмір виплат та як отримати допомогу у Дніпрі

Розмір щомісячної допомоги на оплату комуналки для родин, де є дитина чи дорослий з інвалідністю, різниться залежно від періоду року:

по 500 грн (у квітні–жовтні);

по 700 грн (у листопаді–березні).

Такі суми надаються на кожну особу з інвалідністю в родині.

Для оформлення виплати необхідно звернутися до управління соціального захисту, де треба подати:

відповідну заяву;

паспорт/свідоцтво;

довідку МСЕК чи ЛКК;

особові рахунки.

Подавати пакет документів для отримання допомоги потрібно буде щороку у січні.

Раніше ми повідомляли про грантову програму з підтримки підприємництва або перекваліфікації, що передбачає надання до 3 тис. доларів. У ній можуть взяти участь жінки з інвалідністю.

Також розповідали про умови призначення грошової допомоги до 800 тис. грн. Таке право мають громадяни з інвалідністю, отриманою під час виконання посадових (службових, професійних) обов'язків у період воєнного стану.