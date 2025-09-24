Виплати для осіб з інвалідністю — хто і де має право на щомісячну допомогу до 700 грн

Щомісячна допомога людям з інвалідністю — де доступні виплати
В одному з міст родинам, де є діти чи дорослі з інвалідністю, передбачена щомісячна адресна грошова допомога на оплату житлово-комунальних послуг. Залежно від сезону розмір виплат становить 500-700 грн.
Хто і де з осіб з інвалідністю має право на допомогу
Щомісячна адресна допомога на оплату комуналки для родин, де є дитина чи дорослий з інвалідністю, надається жителям міста Дніпро.
Родини можуть звернутися за оформленням допомоги за таких умов:
- Якщо є неповнолітні діти з інвалідністю (до 18 років);
- Якщо в складі родини є особи з інвалідністю першої групи (вади зору, психічні розлади, вади опорно-рухового апарату та з дитинства);
- Якщо є особи з інвалідністю другої групи з дитинства.
Кошти дозволяється витратити на оплату таких комунальних послуг: водопостачання, газопостачання, теплопостачання, електроенергію, вивезення побутового сміття, утримання будинку, обслуговування ліфтів.
Важливою умовою є відсутність у родини права на житлову субсидію та пільги.
Розмір виплат та як отримати допомогу у Дніпрі
Розмір щомісячної допомоги на оплату комуналки для родин, де є дитина чи дорослий з інвалідністю, різниться залежно від періоду року:
- по 500 грн (у квітні–жовтні);
- по 700 грн (у листопаді–березні).
Такі суми надаються на кожну особу з інвалідністю в родині.
Для оформлення виплати необхідно звернутися до управління соціального захисту, де треба подати:
- відповідну заяву;
- паспорт/свідоцтво;
- довідку МСЕК чи ЛКК;
- особові рахунки.
Подавати пакет документів для отримання допомоги потрібно буде щороку у січні.
