Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Оккупанты захватили ребенка после расстрела семьи на Донетчине
Главная Финансы Ежемесячная помощь людям с инвалидностью — где доступны выплаты

Ежемесячная помощь людям с инвалидностью — где доступны выплаты

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 13:00
Выплаты для лиц с инвалидностью — кто и где имеет право на ежемесячную помощь до 700 грн
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В одном из городов семьям, где есть дети или взрослые с инвалидностью, предусмотрена ежемесячная адресная денежная помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг. В зависимости от сезона размер выплат составляет 500-700 грн.

Об этом рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на информацию паблика "Днепр. Социальный".

Реклама
Читайте также:

Кто и где из лиц с инвалидностью имеет право на помощь

Ежемесячная адресная помощь на оплату коммуналки для семей, где есть ребенок или взрослый с инвалидностью, предоставляется жителям города Днепр.

Семьи могут обратиться за оформлением помощи при следующих условиях:

  1. Если есть несовершеннолетние дети с инвалидностью (до 18 лет);
  2. Если в составе семьи есть лица с инвалидностью первой группы (недостатки зрения, психические расстройства, недостатки опорно-двигательного аппарата и с детства);
  3. Если есть лица с инвалидностью второй группы с детства.

Средства разрешается потратить на оплату таких коммунальных услуг: водоснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, электроэнергию, вывоз бытового мусора, содержание дома, обслуживание лифтов.

Важным условием является отсутствие у семьи права на жилищную субсидию и льготы.

Размер выплат и как получить помощь в Днепре

Размер ежемесячной помощи на оплату коммуналки для семей, где есть ребенок или взрослый с инвалидностью, отличается в зависимости от периода года:

  • по 500 грн (в апреле-октябре);
  • по 700 грн (в ноябре-марте).

Такие суммы предоставляются на каждого человека с инвалидностью в семье.

Для оформления выплаты необходимо обратиться в управление социальной защиты, где надо подать:

  • соответствующее заявление;
  • паспорт/свидетельство;
  • справку МСЭК или ВКК;
  • лицевые счета.

Подавать пакет документов для получения помощи нужно будет ежегодно в январе.

Ранее мы сообщали о грантовой программе по поддержке предпринимательства или переквалификации, предусматривающей предоставление до 3 тыс. долларов. В ней могут принять участие женщины с инвалидностью.

Также рассказывали об условиях назначения денежной помощи до 800 тыс. грн. Такое право имеют граждане с инвалидностью, полученной при исполнении должностных (служебных, профессиональных) обязанностей в период военного положения.

коммунальные услуги выплаты деньги инвалидность денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации