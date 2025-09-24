Выплаты для лиц с инвалидностью — кто и где имеет право на ежемесячную помощь до 700 грн

Ежемесячная помощь людям с инвалидностью — где доступны выплаты
В одном из городов семьям, где есть дети или взрослые с инвалидностью, предусмотрена ежемесячная адресная денежная помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг. В зависимости от сезона размер выплат составляет 500-700 грн.
Об этом рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на информацию паблика "Днепр. Социальный".
Кто и где из лиц с инвалидностью имеет право на помощь
Ежемесячная адресная помощь на оплату коммуналки для семей, где есть ребенок или взрослый с инвалидностью, предоставляется жителям города Днепр.
Семьи могут обратиться за оформлением помощи при следующих условиях:
- Если есть несовершеннолетние дети с инвалидностью (до 18 лет);
- Если в составе семьи есть лица с инвалидностью первой группы (недостатки зрения, психические расстройства, недостатки опорно-двигательного аппарата и с детства);
- Если есть лица с инвалидностью второй группы с детства.
Средства разрешается потратить на оплату таких коммунальных услуг: водоснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, электроэнергию, вывоз бытового мусора, содержание дома, обслуживание лифтов.
Важным условием является отсутствие у семьи права на жилищную субсидию и льготы.
Размер выплат и как получить помощь в Днепре
Размер ежемесячной помощи на оплату коммуналки для семей, где есть ребенок или взрослый с инвалидностью, отличается в зависимости от периода года:
- по 500 грн (в апреле-октябре);
- по 700 грн (в ноябре-марте).
Такие суммы предоставляются на каждого человека с инвалидностью в семье.
Для оформления выплаты необходимо обратиться в управление социальной защиты, где надо подать:
- соответствующее заявление;
- паспорт/свидетельство;
- справку МСЭК или ВКК;
- лицевые счета.
Подавать пакет документов для получения помощи нужно будет ежегодно в январе.
Ранее мы сообщали о грантовой программе по поддержке предпринимательства или переквалификации, предусматривающей предоставление до 3 тыс. долларов. В ней могут принять участие женщины с инвалидностью.
Также рассказывали об условиях назначения денежной помощи до 800 тыс. грн. Такое право имеют граждане с инвалидностью, полученной при исполнении должностных (служебных, профессиональных) обязанностей в период военного положения.
