Выплаты для лиц с инвалидностью — кто и где имеет право на ежемесячную помощь до 700 грн

В одном из городов семьям, где есть дети или взрослые с инвалидностью, предусмотрена ежемесячная адресная денежная помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг. В зависимости от сезона размер выплат составляет 500-700 грн.

Кто и где из лиц с инвалидностью имеет право на помощь

Ежемесячная адресная помощь на оплату коммуналки для семей, где есть ребенок или взрослый с инвалидностью, предоставляется жителям города Днепр.

Семьи могут обратиться за оформлением помощи при следующих условиях:

Если есть несовершеннолетние дети с инвалидностью (до 18 лет); Если в составе семьи есть лица с инвалидностью первой группы (недостатки зрения, психические расстройства, недостатки опорно-двигательного аппарата и с детства); Если есть лица с инвалидностью второй группы с детства.

Средства разрешается потратить на оплату таких коммунальных услуг: водоснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, электроэнергию, вывоз бытового мусора, содержание дома, обслуживание лифтов.

Важным условием является отсутствие у семьи права на жилищную субсидию и льготы.

Размер выплат и как получить помощь в Днепре

Размер ежемесячной помощи на оплату коммуналки для семей, где есть ребенок или взрослый с инвалидностью, отличается в зависимости от периода года:

по 500 грн (в апреле-октябре);

по 700 грн (в ноябре-марте).

Такие суммы предоставляются на каждого человека с инвалидностью в семье.

Для оформления выплаты необходимо обратиться в управление социальной защиты, где надо подать:

соответствующее заявление;

паспорт/свидетельство;

справку МСЭК или ВКК;

лицевые счета.

Подавать пакет документов для получения помощи нужно будет ежегодно в январе.

