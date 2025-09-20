Пенсії в Україні — коли потрібна заміна посвідчення для осіб з інвалідністю

Люди похилого віку. Фото: Freepik

У Пенсійному фонді України (ПФУ) дали пояснення, коли необхідна заміна посвідчення для осіб з інвалідністю, що дає право на виплати від держави. У 2025 році діють особливі правила.

Про це йдеться у повідомленні одного з управлінь ПФУ.

Необхідність заміни посвідчення для осіб з інвалідністю

З питанням до Пенсійного фонду щодо необхідності заміни посвідчення до закінчення терміну дії звертаються громадяни, які мають інвалідність. Документ було видано органом соціального захисту і дійсний до серпня 2026 року.

Як відомо, відповідно до ухвалених змін, з 1 липня 2025 року Пенсійний фонд набув повноважень з призначення та виплати деяких видів державної соціальної допомоги. Зокрема:

для осіб, які не мають права на пенсію;

для осіб з інвалідністю;

для осіб, які потребують допомоги на догляд;

для осіб з інвалідністю з дитинства;

для дітей з інвалідністю до 18 років.

У ПФУ зауважили, що для такої категорії громадян немає необхідності звертатися до органів Пенсійного фонду з проханням заміни посвідчення.

Посвідчення, що видані органами соцзахисту відповідно до законів "Про державну соцдопомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" та "Про державну соцдопомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", залишаються чинними до завершення терміну їхньої дії або до заміни на нові відповідно до порядку постанови уряду № 695 "Деякі питання надання окремих видів державної соцдопомоги Пенсійним фондом України".

"Тобто, чинним посвідченням, виданим органами соцзахисту, можна користуватися до зазначеної в ньому дати. Змінювати його достроково не потрібно", — йдеться у повідомленні.

У яких випадках посвідчення вимагає заміни

За даними фонду, нове посвідчення за заявою громадян може видаватися за наступних підстав:

у разі непридатності старого посвідчення;

у випадку втрати посвідчення;

у разі переходу на інший вид пенсії;

у випадку зміни обставини здійснення опіки та піклування.

Про заміну посвідчення фахівці ПФУ зроблять відповідну відмітку у пенсійній справі.

Для цього необхідно подати відповідну заяву та пакет документів:

паспорт/документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код;

фотокартки (2,5×3);

зразок підпису (для е-пенсійного посвідчення).

