Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Виплати для осіб з інвалідністю — коли треба замінити посвідчення

Виплати для осіб з інвалідністю — коли треба замінити посвідчення

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 06:10
Пенсії в Україні — коли потрібна заміна посвідчення для осіб з інвалідністю
Люди похилого віку. Фото: Freepik

У Пенсійному фонді України (ПФУ) дали пояснення, коли необхідна заміна посвідчення для осіб з інвалідністю, що дає право на виплати від держави. У 2025 році діють особливі правила.

Про це йдеться у повідомленні одного з управлінь ПФУ.

Реклама
Читайте також:

Необхідність заміни посвідчення для осіб з інвалідністю

З питанням до Пенсійного фонду щодо необхідності заміни посвідчення до закінчення терміну дії звертаються громадяни, які мають інвалідність. Документ було видано органом соціального захисту і дійсний до серпня 2026 року.

Як відомо, відповідно до ухвалених змін, з 1 липня 2025 року Пенсійний фонд набув повноважень з призначення та виплати деяких видів державної соціальної допомоги. Зокрема:

  • для осіб, які не мають права на пенсію;
  • для осіб з інвалідністю;
  • для осіб, які потребують допомоги на догляд;
  • для осіб з інвалідністю з дитинства;
  • для дітей з інвалідністю до 18 років.

У ПФУ зауважили, що для такої категорії громадян немає необхідності звертатися до органів Пенсійного фонду з проханням заміни посвідчення.

Посвідчення, що видані органами соцзахисту відповідно до законів "Про державну соцдопомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" та "Про державну соцдопомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", залишаються чинними до завершення терміну їхньої дії або до заміни на нові відповідно до порядку постанови уряду № 695 "Деякі питання надання окремих видів державної соцдопомоги Пенсійним фондом України".

"Тобто, чинним посвідченням, виданим органами соцзахисту, можна користуватися до зазначеної в ньому дати. Змінювати його достроково не потрібно", — йдеться у повідомленні.

У яких випадках посвідчення вимагає заміни  

За даними фонду, нове посвідчення за заявою громадян може видаватися за наступних підстав:

  • у разі непридатності старого посвідчення;
  • у випадку втрати посвідчення;
  • у разі переходу на інший вид пенсії;
  • у випадку зміни обставини здійснення опіки та піклування.

Про заміну посвідчення фахівці ПФУ зроблять відповідну відмітку у пенсійній справі.

Для цього необхідно подати відповідну заяву та пакет документів:

  • паспорт/документ, що посвідчує особу;
  • ідентифікаційний код;
  • фотокартки (2,5×3);
  • зразок підпису (для е-пенсійного посвідчення).

Раніше ми писали, який розмір доплати до пенсійної виплати передбачений за почесне звання "Заслужений". На неї мають право низка працівників у 2025 році.  

Також повідомлялося, що в Україні реалізовують проєкту з надання базової соцдопомоги. Відомо, чи передбачена для людей похилого віку, які не мають права на пенсію за віком. 

виплати пенсії ПФУ гроші інвалідність
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації