Пенсії в Україні — коли потрібна заміна посвідчення для осіб з інвалідністю

Виплати для осіб з інвалідністю — коли треба замінити посвідчення
У Пенсійному фонді України (ПФУ) дали пояснення, коли необхідна заміна посвідчення для осіб з інвалідністю, що дає право на виплати від держави. У 2025 році діють особливі правила.
Про це йдеться у повідомленні одного з управлінь ПФУ.
Необхідність заміни посвідчення для осіб з інвалідністю
З питанням до Пенсійного фонду щодо необхідності заміни посвідчення до закінчення терміну дії звертаються громадяни, які мають інвалідність. Документ було видано органом соціального захисту і дійсний до серпня 2026 року.
Як відомо, відповідно до ухвалених змін, з 1 липня 2025 року Пенсійний фонд набув повноважень з призначення та виплати деяких видів державної соціальної допомоги. Зокрема:
- для осіб, які не мають права на пенсію;
- для осіб з інвалідністю;
- для осіб, які потребують допомоги на догляд;
- для осіб з інвалідністю з дитинства;
- для дітей з інвалідністю до 18 років.
У ПФУ зауважили, що для такої категорії громадян немає необхідності звертатися до органів Пенсійного фонду з проханням заміни посвідчення.
Посвідчення, що видані органами соцзахисту відповідно до законів "Про державну соцдопомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" та "Про державну соцдопомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", залишаються чинними до завершення терміну їхньої дії або до заміни на нові відповідно до порядку постанови уряду № 695 "Деякі питання надання окремих видів державної соцдопомоги Пенсійним фондом України".
"Тобто, чинним посвідченням, виданим органами соцзахисту, можна користуватися до зазначеної в ньому дати. Змінювати його достроково не потрібно", — йдеться у повідомленні.
У яких випадках посвідчення вимагає заміни
За даними фонду, нове посвідчення за заявою громадян може видаватися за наступних підстав:
- у разі непридатності старого посвідчення;
- у випадку втрати посвідчення;
- у разі переходу на інший вид пенсії;
- у випадку зміни обставини здійснення опіки та піклування.
Про заміну посвідчення фахівці ПФУ зроблять відповідну відмітку у пенсійній справі.
Для цього необхідно подати відповідну заяву та пакет документів:
- паспорт/документ, що посвідчує особу;
- ідентифікаційний код;
- фотокартки (2,5×3);
- зразок підпису (для е-пенсійного посвідчення).
