Виплати до 3 тис. доларів — хто з громадян з інвалідністю отримає гранти

Людина тримає валюту в руках. Фото: Новини.LIVE

Правозахисна організація Fight For Right оголосила грантовий конкурс для розвитку підприємництва або перекваліфікації. У ньому можуть взяти участь українські жінки-ветеранки, зокрема, які мають інвалідність.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби організації у Facebook.

Умови програми допомоги для українських ветеранок

Як зазначається, програма у межах проєкту "Розширення можливостей ветеранок з інвалідністю" розрахована на надання підтримки для українських жінок, які є ветеранками з інвалідністю чи без інвалідності:

мають ідею на започаткування бізнесу або її вже реалізовують;

прагнуть отримати додаткову освіту/перекваліфікацію.

"Перевага надається: інноваційним, сміливим ідеям, ініційованим самими ветеранками з інвалідністю чи без інвалідності", — йдеться у повідомленні.

Програма підтримки передбачає надання жінкам-ветеранками можливість отримати мінігранти, супровід експертів. В її рамках буде реалізовано:

надання десяти грантів до 3 тис. доларів;

індивідуальна менторська підтримка;

шанс долучитися до різних заходів, зокрема адвокаційного дводенного візиту у Київ для зустрічей з представниками парламенту та урядових установ.

Правила реєстрації у грантовому конкурсі

Українські громадянки, які бажають долучитися до грантового конкурсу з можливістю отримати кошти на бізнес, мають вчасно подати онлайн-заявку, та підготувати необхідні документи. Реєстрація у програмі триватиме до 30 вересня 2025 року.



Після заповнення анкети, претендентам необхідно буде сформувати повний пакет документів українською мовою та надіслати на е-пошту.

Серед необхідних документів мають бути:

підтвердження вартості навчання;

сертифікат щодо проходження курсу: "Зміцнення: бізнес та професійне зростання ветеранок";

посвідчення учасника бойових дій/іншого документа з підтвердженням статусу (копія);

інші документи, вказані на порталі щодо грантового конкурсу.

"У темі листа обов’язково зазначте "Грантова заявка від (ваше прізвище, імʼя) щодо участі у конкурсі грантів на розвиток бізнесу у межах проєкту "Розширення можливостей ветеранок з інвалідністю", — йдеться у повідомленні.



