Головна Фінанси Гранти до 3 тис. доларів для осіб з інвалідністю — умови

Гранти до 3 тис. доларів для осіб з інвалідністю — умови

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 11:00
Виплати до 3 тис. доларів — хто з громадян з інвалідністю отримає гранти
Людина тримає валюту в руках. Фото: Новини.LIVE

Правозахисна організація  Fight For Right оголосила грантовий конкурс для розвитку підприємництва або перекваліфікації. У ньому можуть взяти участь українські жінки-ветеранки, зокрема, які мають інвалідність.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби організації у Facebook.

Читайте також:

Умови програми допомоги для українських ветеранок

Як зазначається, програма у межах проєкту "Розширення можливостей ветеранок з інвалідністю" розрахована на надання підтримки для українських жінок, які є ветеранками з інвалідністю чи без інвалідності:

  • мають ідею на започаткування бізнесу або її вже реалізовують;
  • прагнуть отримати додаткову освіту/перекваліфікацію.

"Перевага надається: інноваційним, сміливим ідеям, ініційованим самими ветеранками з інвалідністю чи без інвалідності", — йдеться у повідомленні.

Програма підтримки передбачає надання жінкам-ветеранками можливість отримати мінігранти, супровід експертів. В її рамках буде реалізовано:

  • надання десяти грантів до 3 тис. доларів; 
  • індивідуальна менторська підтримка; 
  • шанс долучитися до різних заходів, зокрема адвокаційного дводенного візиту у Київ для зустрічей з представниками парламенту та урядових установ.

Правила реєстрації у грантовому конкурсі

Українські громадянки, які бажають долучитися до грантового конкурсу з можливістю отримати кошти на бізнес, мають вчасно подати онлайн-заявку, та підготувати необхідні документи. Реєстрація у програмі триватиме до 30 вересня 2025 року.
 
Після заповнення анкети, претендентам необхідно буде сформувати повний пакет документів українською мовою та надіслати на е-пошту.

Серед необхідних документів мають бути: 

  • підтвердження вартості навчання;
  • сертифікат щодо проходження курсу: "Зміцнення: бізнес та професійне зростання ветеранок";
  • посвідчення учасника бойових дій/іншого документа з підтвердженням статусу (копія);
  • інші документи, вказані на порталі щодо грантового конкурсу.

"У темі листа обов’язково зазначте "Грантова заявка від (ваше прізвище, імʼя) щодо участі у конкурсі грантів на розвиток бізнесу у межах проєкту "Розширення можливостей ветеранок з інвалідністю", — йдеться у повідомленні. 
 
Раніше ми писали про реалізацію програми з надання фіндопомоги на здійснення ремонтів постраждалого від обстрілів житла. Зокрема, скористатися такою можливістю можуть жителі однієї з областей. 

Також ми розповідали, в яких регіонах надають кошти на підтримку домогосподарств під час війни. Громадяни можуть подавати заявки до кінця 30 вересня.  

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
