Виплати на пів року: де і кому з громадян передбачені 1 800 грн навесні

Гривневі купюри в руках та гаманець. Фото: Новини.LIVE

До 17 квітня 2026 року мешканці Харківської області мають пройти верифікацію для оформлення багатоцільової грошової допомоги на шестимісячний період. Йдеться про спільну програму Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP) та міжнародної гуманітарної організації ADRA.

Про це повідомляє пресслужба організації, передають Новини.LIVE.

Хто може отримати фіндопомогу на пів року

Як зазначається, навесні на Харківщині продовжується процес верифікації отримувачів фінансової допомоги від WFP. Її здійснює ADRA Ukraine за підтримки ADRA Schweiz/Suisse.

Зокрема, вимога верифікації поширюється на жителів міста Ізюм, а перед цим аналогічні заходи відбулися в Шевченківській та Кунівській громадах. Окрім того, до кінця поточного місяця запланована верифікація у Богодухівській громаді області.

Йдеться про домогосподарства, для яких актуальна одна чи кілька категорій вразливості:

особи з інвалідністю;

малозабезпечені сім'ї;

одинокі матері або батьки;

багатодітні родини;

громадяни, які втратили роботу;

люди поважного віку 60+, які живуть самостійно;

особи, які перебувають на обліку/отримують догляд у терцентрах.

"Процес верифікації спрямований на забезпечення адресності допомоги та підтримку тих, хто найбільше цього потребує", — пояснюють в організації.

Терміни верифікації та як змінився розмір допомоги від WFP

За даними фонду, здійснення верифікація відбуватиметься до 17 квітня 2026 року. Точний час, а також адреси пунктів реєстрації опублікують на офіційних сайтах представників громад.

Згідно з умовами, Всесвітня продовольча програма у рамках проєкту надає фінансову допомогу за пріоритетністю для вразливих осіб, що продовжують проживати біля лінії фронту. Нині розмір виплати становить 1 800 грн на особу протягом шести місяців, а до цього надавали по 1 200 грн.

Відповідна допомога покликана покрити ключові потреби населення (продукти харчування, оплата житлово-комунальних послуг, медикаменти).

