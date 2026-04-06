Виплати для осіб з інвалідністю І-ІІ групи: де можна оформити 10 800 грн у квітні

Жінка тримає гривневі купюри у руках.

До 17 квітня 2026 року в одній з областей громадяни мають змогу подати заявки на програму допомоги, що реалізовує гуманітарна організація ACTED. Кошти передбачені для громадян з сільської місцевості, пенсійний вік яких перевищує 60 років та мають інвалідність першої-другої групи.

Допомога вразливим групам українців від ACTED

Як зазначається, грошова допомога від ГО ACTED доступна жителям сільських населених пунктів Корюківської громади Чернігівської області.

Заявникам обіцяють нараховувати щомісячні виплати у розмірі 1 800 грн на кожну особу в домогосподарстві протягом пів року. З огляду на це, загалом кожен член родини зможе отримати загальну суму у 10 800 грн.

Для того, щоб подати заявку на участь у програмі, необхідно належати до однієї з соціально вразливих груп громадян. У списку, окрім родин з людьми похилого віку від 60 років, маломобільними людьми, яким потрібен сторонній догляд, громадянами з інвалідністю першої-другої групи, людьми з тяжкими хронічними хворобами, також такі домогосподарства:

які очолюють жінки;

де є діти до двох років;

де є вагітні жінки;

де є троє і більше дітей до 18 років;

які очолюють самотні батьки;

які постраждали від війни.

Як зареєструватися на виплату грошової допомоги

Відповідно до правил організації ACTED, заявникам нарахують кошти одним траншем на карти для виплат Ощадбанку, ПриватБанку та через Укрпошту.

Для попередньої реєстрації необхідно підготувати оригінали документів для всіх членів домогосподарства:

український паспорт;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження (на дітей);

документ з підтвердженням факту проживання у громаді;

реквізити картки (IBAN).

Українців, які підпадають під умови програми, запрошують подавати заявки для реєстрації у програмі до 17 квітня (пн — пт, з 9:00 до 16:00). Організатори попереджають, що наявність однієї або кількох категорій є обов’язковою умовою участі, та не є гарантією надання фіндопомоги.

Деталі можна уточнити у контактному центрі ГО ACTED:

+38 (067) 131 10 02;

+38 (063) 453 57 10;

+38 (095) 285 29 84.

