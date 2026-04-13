Выплаты на полгода: где и кому из граждан предусмотрены 1 800 грн весной

До 17 апреля 2026 года жители Харьковской области должны пройти верификацию для оформления многоцелевой денежной помощи на шестимесячный период. Речь идет о совместной программе Всемирной продовольственной программы ООН (WFP) и международной гуманитарной организации ADRA.

Кто может получить финпомощь на полгода

Как отмечается, весной на Харьковщине продолжается процесс верификации получателей финансовой помощи от WFP. Ее осуществляет ADRA Ukraine при поддержке ADRA Schweiz/Suisse.

В частности, требование верификации распространяется на жителей города Изюм, а перед этим аналогичные мероприятия состоялись в Шевченковской и Куновской громадах. Кроме того, до конца текущего месяца запланирована верификация в Богодуховской громаде области.

Речь идет о домохозяйствах, для которых актуальна одна или несколько категорий уязвимости:

лица с инвалидностью;

малообеспеченные семьи;

одинокие матери или родители;

многодетные семьи;

граждане, которые потеряли работу;

люди почтенного возраста 60+, которые живут самостоятельно;

лица, состоящие на учете/получающие уход в терцентрах.

"Процесс верификации направлен на обеспечение адресности помощи и поддержку тех, кто больше всего в этом нуждается", — объясняют в организации.

Сроки верификации и как изменился размер помощи от WFP

По данным фонда, осуществление верификации будет происходить до 17 апреля 2026 года. Точное время, а также адреса пунктов регистрации опубликуют на официальных сайтах представителей громад.

Согласно условиям, Всемирная продовольственная программа в рамках проекта предоставляет финансовую помощь по приоритетности для уязвимых лиц, продолжающих проживать у линии фронта. Сейчас размер выплаты составляет 1 800 грн на человека в течение шести месяцев, а до этого предоставляли по 1 200 грн.

Соответствующая помощь призвана покрыть ключевые потребности населения (продукты питания, оплата жилищно-коммунальных услуг, медикаменты).

