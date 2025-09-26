Пенсії в Україні — кому гарантують виплати у 14 тис. грн у 2025 році

Українські грошові купюри. Фото: Новини.LIVE

В Україні деяким категоріям громадян встановлені пенсії, які не можуть бути нижчими за законодавчо затверджений мінімальний рівень. Зокрема, відомо, хто з українців може претендувати на щомісячну виплату у розмірі близько 14 тис. грн.

Право на такий рівень пенсії передбачене у законі №2262-XII.

Кому держава гарантує право на підвищені пенсії

Йдеться про закон "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб". Згідно з ним, військовослужбовцям, які отримали групу інвалідності внаслідок війни, держава забезпечила право на підвищені пенсійні виплати.

Статус інвалідності внаслідок війни надається громадянам, які отримали поранення, контузію, каліцтво або хворобу під час здійснення захисту Батьківщини чи виконання військових обов'язків під час агресії РФ.

Для отримання відповідного статусу військові мають пройти медико-соціальну експертну комісію (МСЕК). Вона встановить групу інвалідності.

Його надають, якщо інвалідність була встановлена під час військової служби, протягом трьох місяців після звільнення, після закінчення терміну, якщо травма/хвороба пов’язані зі службою або полоном.

Хто має право на близько 14 тис. грн пенсії у 2025 році

Згідно з правилами, пенсія громадянам, якщо інвалідність була встановлена під час військової служби, нараховується у відсотках від розміру грошового забезпечення. Її рівень різниться залежно від групи інвалідності.

У 2025 році законодавством передбачені мінімальні суми пенсій для військових з інвалідністю. Зокрема, пенсія у розмірі 13,82 тис. грн надається для бійців з інвалідністю другої групи. Згідно із нормами законодавства, для інвалідності цієї групи передбачається виплата у 80% від розміру грошового забезпечення.

Така виплата є держгарантією і не може бути зменшена. Пенсію призначають на термін, визначений медкомісією, або довічно — якщо військовослужбовець уже досягнув пенсійного віку.

Для того, щоб оформити відповідну пенсію, військовослужбовець або його представник повинен звернутися до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Протягом десяти днів фахівці зобов'язані сформувати пакет документів і передати до Пенсійного фонду України (ПФУ).

