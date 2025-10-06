Видео
Ежемесячная доплата к пенсии в почти 500 грн — кто имеет право

Ежемесячная доплата к пенсии в почти 500 грн — кто имеет право

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 06:10
Пенсии в Украине — какой стаж гарантирует ежемесячную доплату в почти 500 грн
Пожилая женщина за компьютером. Фото: Freepik

По информации Пенсионного фонда Украины (ПФУ), некоторые граждане могут рассчитывать на ежемесячные доплаты к пенсиям благодаря приобретению дополнительных лет страхового стажа сверх нормы. Согласно правилам, каждый полный год дополнительного стажа будет гарантировать определенный процент начислений к пенсионным выплатам.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на материалы ПФУ.

Читайте также:

Правила сверхурочного стажа для пенсий

В случае сохранения украинскими гражданами трудовой активности на старости лет и оформления пенсии по возрасту в более отдаленной перспективе — возрастет право получать значительно более высокие выплаты.

Законодательством предусмотрены доплаты за сверхурочный страховой стаж. В 2025 году нормой стажа для права выхода на заслуженный отдых является:

  1. Для выхода в 60 лет — не менее 32 лет стажа.
  2. Для выхода в 63 года — минимум 22 года стажа.
  3. Для выхода в 65 лет — не менее 15 лет стажа.

Стаж сверх нормы считается с такого годового рубежа:

  • если пенсия была назначена до октября 2011 года, стажем сверх нормы считается минимум 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин;
  • если пенсия была назначена после этой даты — 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

Гражданам с превышением нормы страхового стажа предусмотрена доплата: каждый дополнительный год сверх нормы гарантирует дополнительно 1% к пенсии, однако доплата не может превышать 1% от уровня прожиточного минимума.

Кто сможет получать почти 500 грн ежемесячной доплаты

По информации ПФУ, в этом году прожиточный минимум равен 2361 грн, поэтому каждый год стажа сверх нормы принесет дополнительно 23,61 грн (2361 × 1%).

Если у человека насчитывается десять лет сверхурочного стажа, то будет иметь право получать ежемесячно на 236 грн больше (10х23,61). Те, кто имеют 20 лет дополнительного стажа сверх нормы — на 472 грн больше (20х23,61).

Работающим пенсионерам доплату рассчитают на основе уровня прожиточного минимума, который был актуальным на дату назначения пенсионной выплаты. После увольнения с работы размер выплаты пересмотрят, согласно новому уровню прожиточного минимума.

Ранее мы писали, кому в Украине предусмотрена доплата к пенсии, сумма которой зависит от доли прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Некоторым начисляют дополнительно 25%.

Также мы рассказывали о сроках подачи заявления для назначения пенсии по возрасту. Если гражданин проработал меньше нормы, то выйти на пенсию по возрасту в 60 лет не удастся.

выплаты пенсии деньги пенсионеры стаж
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
