Пенсія за віком в Україні — які вимоги до термінів подачі заяви та інші деталі

В Україні щороку оновлюються вимоги до страхового стажу, що дає право для виходу на "заслужений відпочинок". Українцям розповіли, скільки зараз потрібно років стажу, які відведені терміни подачі заяви для вчасного призначення пенсії та які необхідно підготувати документи у 2025 році.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Пенсійного фонду України (ПФУ) у Вінницькій області.

Терміни подачі заяви для призначення пенсії за віком

За правилами, якщо громадянин пропрацював менше, ніж того вимагає закон, то вийти на пенсію за віком у 60 років не зможе, доведеться чекати досягнення 63 або 65 років. Також дозволяється докупити необхідну кількість стажу для вчасного оформлення пенсії.



Згідно з нормами, що діють у 2025 році, право на пенсію за віком настане, якщо людина досягла 60-річного віку та має щонайменше 32 роки стажу.

Діють особливі вимоги щодо термінів звернення за її призначенням. Хоч громадяни можуть звертатися у будь-який час після появи права на пенсію, проте слід розуміти, що призначення буде залежати від часу, коли було подано заяву. А саме:

Якщо звернення подати упродовж трьох місяців з дати досягнення пенсійного віку, то її призначать з дня, наступного за датою досягнення пенсійного віку (як приклад: якщо 60-річчя настало 1 вересня, то тримісячний період для подачі заяви завершиться до 30 листопада). Якщо заяву подати після завершення вказаного періоду у три місяці від дати досягнення пенсійного віку, то пенсію буде призначено з дня звернення за нею.

Що потрібно для оформлення пенсії за віком

Як зазначили у Пенсійному фонді, в Україні діє екстериторіальний принцип обслуговування громадян. Тобто звертатися за призначенням пенсійних виплат можна подати особисто будь-де, незалежно від місця проживання.

Подати заяву на призначення пенсії можна онлайн через особистий е-кабінет на порталі ПФУ за допомогою кваліфікованого е-підпису (КЕП). Під час формування заяви необхідно буде додати файли сканованих документів, потрібних для призначення пенсії.

Громадяни мають заздалегідь підготувати такий пакет документів:

паспорт, ідентифікаційний код;

документи про стаж (трудова книга, диплом про навчання, військовий квиток),

довідку про зарплату за 60 місяців поспіль по 30 червня 2000 року (за власним бажанням),

реквізити рахунку з банку (якщо спосіб виплат обрали через банк),

фото для пенсійного посвідчення,

у разі зміни прізвища потрібно надати свідоцтво про шлюб.

Результати розгляду звернення відобразяться в особистому кабінеті на е-порталі ПФУ у вкладці "Мої повідомлення".

