Людина тримає кілька купюр та гаманець. Фото: Новини.LIVE

Восени 2026 року в одній з областей доступна реєстрація на отримання уніфікованої грошової допомоги у рамках програми, що реалізується за фінансової підтримки Німеччини. Виплати, передбачені на першочергові нагальні потреби, зможуть отримати внутрішньо переміщені особи (ВПО).

Про те, хто може отримати допомогу, розповідають Новини.LIVE.

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Де доступні виплати від Німеччини

Йдеться про програму за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини (Auswärtiges Amt) з надання допомоги для переселенців у Сновській громаді Чернігівської області.

Така допомога передбачена на покриття першочергових потреб домогосподарств, які були змушені переїхати з небезпечних територій.

Умови надання ВПО грошової допомоги

Як зазначається, оформити допомогу переселенцям можна буде, дотримавшись таких вимог:

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Родини переїхали із зони 0-20 км за останні 30 днів; Проживають у Сновській громаді Чернігівської області; Громадян евакуювали через загрозу безпеці та гідності за ініціативи уряду чи різних організацій; Самостійно евакуювались через загрозу безпеці та гідності.

Розмір допомоги та на що можна витратити

Згідно з правилами програми, кожному члену домогосподарства нададуть грошову допомогу у сумі 12 300 грн. Відповідна виплата буде розрахована на три місяці. Її виплатять одним траншем.

Така підтримка передбачена на покриття першочергових потреб домогосподарств, залежно від індивідуальних потреб:

харчові продукти;

лікарські препарати;

комунальні послуги;

гігієнічні засоби;

інші нагальні потреби.

Допомогу розрахують на кожного члена родини за умови підтвердження статусу переселенця.

Як подати заявку для участі у програмі

Домогосподарства, які відповідають умовам і хочуть взяти участь у програмі за фінпідтримки Німеччини, мають пройти попередню реєстрацію. Для цього треба заповнити онлайн-анкету.

Організатори після перевірки заявок запросять для остаточної реєстрації тих, хто відповідатиме зазначеним критеріям (зареєстрованим надійде СМС-повідомлення або телефонний дзвінок від представників ГО "Лампа").

Зареєструватися зможе одна людина від домогосподарства.

Деталі щодо допомоги можна уточнити за такими контактами:

0 (800) 33-60-13 (безкоштовно по Україні);

+38 (067) 131-69-80;

+38 (050) 051-85-94.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у жовтні фонд "Карітас України" відкрив реєстрацію на одноразову грошову допомогу на опалювальний сезон у місті Херсон. Виплати можна витратити на природний газ та електроенергію. Вони доступні людям віком від 60 років та громадянам з інвалідністю I-III групи у розмірі 19 400 грн.

Ще Новини.LIVE писали про те, що у жовтні жителі Харківського регіону можуть отримати фінпідтримку за програмою, що фінансує Європейський Союз. Виплати нададуть на підготовку до опалювального сезону. Вони доступні для вразливих категорій громадян у Харківській області. На них можна буде придбати дрова.