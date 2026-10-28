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Главная Финансы Ежеквартальная помощь в 2 000 грн: кто и где может оформить

Ежеквартальная помощь в 2 000 грн: кто и где может оформить

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28 октября 2026 08:00
Выплаты от Howard G. Baffet Foundation: кому доступна ежеквартальная помощь в 2 000 грн Новини.LIVE
Человек держит гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE

В октябре-ноябре 2026 года в одном из прифронтовых регионов Украины гражданам будет предоставлена возможность оформить ежеквартальную денежную благотворительную помощь за счет средств международных доноров и фондов: Howard G. Baffet Foundation и GEM inc. Выплаты предусмотрены для наиболее уязвимых групп населения, пострадавших от войны.

О том, что предусматривает программа помощи, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Для кого доступны ежеквартальные выплаты в 2 000 грн

Как отмечается, речь идет о реализации социального проекта за счет средств международных доноров и фондов в Слобожанской территориальной громаде Чугуевского района Харьковской области.

Он предусматривает предоставление денежной помощи в размере 2 000 грн ежеквартально в течение всего 2027 года. Средства доступны уязвимым категориям населения, пострадавшим в результате вооруженной агрессии РФ против Украины.

Оформить помощь смогут следующие категории населения:

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  1. Внутренне перемещенные лица (ВПЛ), прибывшие в громаду с оккупированных территорий/из зоны боевых действий;
  2. Переселенцы и местные жители, которые:
  • являются лицами с инвалидностью;
  • являются родителями детей, имеющих группу инвалидности;
  • многодетные семьи.

Где будет доступна денежная помощь

Граждане смогут оформить ежеквартальную денежную помощь от международных доноров и фондов в ряде населенных пунктов Слобожанской территориальной громады. А именно:

  • 28 октября — в с. Лиман (старостат);
  • 28 октября — в с. Нижний Бышкин (старостат);
  • 29 октября — в с. Скрипаи (старостат);
  • 29 октября — в с. Шелудьковка (старостат);
  • 30 октября — в г. Слобожанское (Дворец культуры);
  • 2 ноября — в с. Скрипаи (старостат);
  • 2 ноября — в с. Шелудьковка (старостат);
  • 3 ноября — в с. Гениевка (старостат);
  • 4 ноября — в с. Гениевка (старостат);
  • 5 ноября — в с. Лиман (старостат);
  • 6 ноября — в г. Слобожанское (Дворец культуры);
  • 9–13 ноября — в г. Слобожанское (Дворец культуры);
  • 16–18 ноября — в г. Слобожанское (Дворец культуры).

Как будет проходить регистрация и какие документы необходимы

Регистрация будет проходить по талонам, которые будут выдаваться перед началом приема заявок.

У заявителей должен быть открыт счет в банке ПУМБ. Они должны лично подать заявление и открыть счет.

Необходимо подготовить следующие документы:

  • паспорт гражданина;
  • идентификационный код;
  • справку о статусе внутренне перемещенного лица (ВПЛ);
  • документ, подтверждающий принадлежность к уязвимым категориям населения;
  • справку об открытии счета в банке ПУМБ/выписку из личного банковского кабинета в этом банке.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в октябре UNHCR Ukraine открыла регистрацию на получение финансовой помощи в городе Кривой Рог. В частности, выплаты получат граждане, пострадавшие в результате обстрелов. Средства предусмотрены для эвакуированных, а размер помощи будет начинаться с 10 800 грн.

Также Новини.LIVE писали о том, что в шести регионах Украины общественная организация Fight For Right гарантирует финансовую помощь на основные нужды во время войны. Выплаты предусмотрены для людей с инвалидностью. В частности, организаторы будут учитывать факт перемещения и наличие в семье нескольких человек с инвалидностью.

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Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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