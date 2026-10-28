Ежеквартальная помощь в 2 000 грн: кто и где может оформить
В октябре-ноябре 2026 года в одном из прифронтовых регионов Украины гражданам будет предоставлена возможность оформить ежеквартальную денежную благотворительную помощь за счет средств международных доноров и фондов: Howard G. Baffet Foundation и GEM inc. Выплаты предусмотрены для наиболее уязвимых групп населения, пострадавших от войны.
О том, что предусматривает программа помощи, рассказывает издание Новини.LIVE.
Для кого доступны ежеквартальные выплаты в 2 000 грн
Как отмечается, речь идет о реализации социального проекта за счет средств международных доноров и фондов в Слобожанской территориальной громаде Чугуевского района Харьковской области.
Он предусматривает предоставление денежной помощи в размере 2 000 грн ежеквартально в течение всего 2027 года. Средства доступны уязвимым категориям населения, пострадавшим в результате вооруженной агрессии РФ против Украины.
Оформить помощь смогут следующие категории населения:
- Внутренне перемещенные лица (ВПЛ), прибывшие в громаду с оккупированных территорий/из зоны боевых действий;
- Переселенцы и местные жители, которые:
- являются лицами с инвалидностью;
- являются родителями детей, имеющих группу инвалидности;
- многодетные семьи.
Где будет доступна денежная помощь
Граждане смогут оформить ежеквартальную денежную помощь от международных доноров и фондов в ряде населенных пунктов Слобожанской территориальной громады. А именно:
- 28 октября — в с. Лиман (старостат);
- 28 октября — в с. Нижний Бышкин (старостат);
- 29 октября — в с. Скрипаи (старостат);
- 29 октября — в с. Шелудьковка (старостат);
- 30 октября — в г. Слобожанское (Дворец культуры);
- 2 ноября — в с. Скрипаи (старостат);
- 2 ноября — в с. Шелудьковка (старостат);
- 3 ноября — в с. Гениевка (старостат);
- 4 ноября — в с. Гениевка (старостат);
- 5 ноября — в с. Лиман (старостат);
- 6 ноября — в г. Слобожанское (Дворец культуры);
- 9–13 ноября — в г. Слобожанское (Дворец культуры);
- 16–18 ноября — в г. Слобожанское (Дворец культуры).
Как будет проходить регистрация и какие документы необходимы
Регистрация будет проходить по талонам, которые будут выдаваться перед началом приема заявок.
У заявителей должен быть открыт счет в банке ПУМБ. Они должны лично подать заявление и открыть счет.
Необходимо подготовить следующие документы:
- паспорт гражданина;
- идентификационный код;
- справку о статусе внутренне перемещенного лица (ВПЛ);
- документ, подтверждающий принадлежность к уязвимым категориям населения;
- справку об открытии счета в банке ПУМБ/выписку из личного банковского кабинета в этом банке.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в октябре UNHCR Ukraine открыла регистрацию на получение финансовой помощи в городе Кривой Рог. В частности, выплаты получат граждане, пострадавшие в результате обстрелов. Средства предусмотрены для эвакуированных, а размер помощи будет начинаться с 10 800 грн.
Также Новини.LIVE писали о том, что в шести регионах Украины общественная организация Fight For Right гарантирует финансовую помощь на основные нужды во время войны. Выплаты предусмотрены для людей с инвалидностью. В частности, организаторы будут учитывать факт перемещения и наличие в семье нескольких человек с инвалидностью.