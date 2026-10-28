Человек держит гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE

В октябре-ноябре 2026 года в одном из прифронтовых регионов Украины гражданам будет предоставлена возможность оформить ежеквартальную денежную благотворительную помощь за счет средств международных доноров и фондов: Howard G. Baffet Foundation и GEM inc. Выплаты предусмотрены для наиболее уязвимых групп населения, пострадавших от войны.

О том, что предусматривает программа помощи, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Для кого доступны ежеквартальные выплаты в 2 000 грн

Как отмечается, речь идет о реализации социального проекта за счет средств международных доноров и фондов в Слобожанской территориальной громаде Чугуевского района Харьковской области.

Он предусматривает предоставление денежной помощи в размере 2 000 грн ежеквартально в течение всего 2027 года. Средства доступны уязвимым категориям населения, пострадавшим в результате вооруженной агрессии РФ против Украины.

Оформить помощь смогут следующие категории населения:

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Внутренне перемещенные лица (ВПЛ), прибывшие в громаду с оккупированных территорий/из зоны боевых действий; Переселенцы и местные жители, которые:

являются лицами с инвалидностью;

являются родителями детей, имеющих группу инвалидности;

многодетные семьи.

Где будет доступна денежная помощь

Граждане смогут оформить ежеквартальную денежную помощь от международных доноров и фондов в ряде населенных пунктов Слобожанской территориальной громады. А именно:

28 октября — в с. Лиман (старостат);

28 октября — в с. Нижний Бышкин (старостат);

29 октября — в с. Скрипаи (старостат);

29 октября — в с. Шелудьковка (старостат);

30 октября — в г. Слобожанское (Дворец культуры);

2 ноября — в с. Скрипаи (старостат);

2 ноября — в с. Шелудьковка (старостат);

3 ноября — в с. Гениевка (старостат);

4 ноября — в с. Гениевка (старостат);

5 ноября — в с. Лиман (старостат);

6 ноября — в г. Слобожанское (Дворец культуры);

9–13 ноября — в г. Слобожанское (Дворец культуры);

16–18 ноября — в г. Слобожанское (Дворец культуры).

Как будет проходить регистрация и какие документы необходимы

Регистрация будет проходить по талонам, которые будут выдаваться перед началом приема заявок.

У заявителей должен быть открыт счет в банке ПУМБ. Они должны лично подать заявление и открыть счет.

Необходимо подготовить следующие документы:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

справку о статусе внутренне перемещенного лица (ВПЛ);

документ, подтверждающий принадлежность к уязвимым категориям населения;

справку об открытии счета в банке ПУМБ/выписку из личного банковского кабинета в этом банке.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в октябре UNHCR Ukraine открыла регистрацию на получение финансовой помощи в городе Кривой Рог. В частности, выплаты получат граждане, пострадавшие в результате обстрелов. Средства предусмотрены для эвакуированных, а размер помощи будет начинаться с 10 800 грн.

Также Новини.LIVE писали о том, что в шести регионах Украины общественная организация Fight For Right гарантирует финансовую помощь на основные нужды во время войны. Выплаты предусмотрены для людей с инвалидностью. В частности, организаторы будут учитывать факт перемещения и наличие в семье нескольких человек с инвалидностью.