Людина тримає кілька гривневих купюр. Фото: Новини.LIVE

У жовтні 2026 року організація UNHCR Ukraine (United Nations High Commissioner for Refugees) відкрила реєстрацію на надання грошової допомоги у ще одному українському місті. Зокрема, виплати будуть доступні громадянам, які постраждали від обстрілів та потрапили до відповідних списків, сформованих місцевою владою.

Про те, кому і де доступні виплати, розповідає видання Новини.LIVE.

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Хто зможе отримати фіндопомогу UNHCR Ukraine у жовтні

Як зазначається, у місті Кривий Ріг Дніпропетровського регіону поновилась можливість реєстрації у програмі на оформлення грошової допомоги від United Nations High Commissioner for Refugees.

Заявки запрошують подавати виключно переселенців та біженців за умови дотримання певних термінів переміщення.

Згідно з чинними критеріями зараз на підтримку зможуть розраховувати:

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Люди, які за останні 45 днів евакуювалися через загрозу життю та здоров’ю; Переселенці, які перебувають у тривалому (до шести місяців) переміщенні та мають підвищену вразливість; Громадяни, які постраждали через обстріли та є в списках, наданих місцевою владою; Люди, які повернулися на адреси постійного проживання або в Україну після вимушеного виїзду за межі країни через події після 24 лютого 2022 року, а повернення відбулося не раніше ніж три місяці тому й не пізніше року тому.

Переселенці, які залишили свої оселі через загрозу життю, обстріли або обов’язкову евакуацію від 46 днів до шести місяців тому та особи, які повернулися додому, підпадатимуть під додаткове опитування для оцінювання пріоритетності.

Зокрема, середньомісячний дохід домогосподарств на одну особу повинен бути в рамках 8 300 грн. Також важлива наявність категорії вразливості. Йдеться про таких осіб в родині:

Людей похилого віку від 60 років;

Безробітних літніх осіб;

Громадян з інвалідністю;

Сиріт, дітей без батьківського піклування;

Наявність від трьох дітей;

Вагітних жінок/матерів з маленькими дітьми.

Згідно з інформацією організації, розміри виплат залежатимуть від життєвих ситуацій, в які потрапили громадяни: від 10 800 до 12 300 грн.

Як можна подати заявку на виплати

Громадяни з Кривого Рогу можуть записатися в електронну чергу для отримання фіндопомоги, заповнивши спеціальну анкету.

"Заповнюйте одну заявку на одну родину. Заповнення анкети не дорівнює реєстрації. Заявка тільки для запрошення в місто Кривий Ріг в офіс на реєстрацію. З тими, хто відповідає описаним вище умовам, ми додатково зв'яжемося телефоном для запрошення. Якщо з Вами не зв'язалися — Ви не відповідаєте описаним умовам реєстрації", — пояснили організатори.

Також там додали, що тільки-но наберуть необхідну кількість людей — гугл-форму закриють. Як тільки опрацюють записаних, знову поновлять реєстрацію.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у шести регіонах України ГО Fight For Right надасть грошову допомогу на базові потреби під час війни. Фінансова допомога передбачена для людей з інвалідністю. Зокрема, під час відбору врахують факт переміщення.

Ще Новини.LIVE писали про те, у жовтні в одній з областей відкрили реєстрацію на отримання грошової допомоги за фінансової підтримки ФРН. Виплати, передбачені на нагальні потреби, зможуть отримати переселенці, які проживають у Сновській громаді Чернігівської області.