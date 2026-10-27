Люди похилого віку. Фото: Freepik

У шести областях України правозахисна громадська організація Fight For Right, що займається захистом прав людей з інвалідністю, надасть можливість отримати грошову допомогу на базові потреби, пов’язані із подоланням ризиків та загроз безпеці під час війни. Зокрема, під час відбору будуть враховувати факт переміщення.

Про те, кому передбачені відповідні виплати, розповідає видання Новини.LIVE.

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Що передбачає програма допомоги від Fight For Right

Йдеться про проєкт "Інтегрована первинна медична допомога, інклюзія та захист", що передбачає надання громадянам з обмеженими можливостями фінансової допомоги для подолання ризиків під час війни у низці областей України.

"Fight For Right надає грошову допомогу людям з інвалідністю для подолання ризиків та загроз безпеці у прифронтових областях", — йдеться у повідомленні громадської організації.

Згідно з ініціативою, допомога спрямована на покриття індивідуальних потреб, що пов’язані з подоланням конкретних ризиків та загроз безпеці.

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Де буде доступна фінансова підтримка

За інформацією організаторів, лише громадяни, які мають інвалідність та проживають у конкретних областях, зможуть розраховувати на надання грошової допомоги.

Люди з таких регіонів зможуть отримати виплати:

Дніпропетровський: Синельниківський район; Донецький: Краматорський та Покровський райони; Харківський: Богодухівський, Харківський та Лозівський райони; Херсонський: Бериславський район; Сумський: Конотопський та Охтирський райони; Запорізький: Запорізький район.

Як подати заявку на виплати та інші нюанси

Громадяни, які відповідають умовам програми та проживають у вищевказаних районах, можуть подати заявку, заповнивши спеціальну онлайн-форму.

Організатори зауважили, що подання форми ще не гарантуватиме автоматичного надання грошової допомоги. Кожен запит буде розглядатися індивідуально відповідно до критеріїв і вимог проєкту та наявності фінансових ресурсів.

За потреби із заявниками зв'яжуться для уточнення додаткової інформації та подальших дій.

Водночас під час відбору також враховуватимуть внутрішнє переміщення та наявність у родині кількох осіб з інвалідністю.

Грошову допомогу для людей з інвалідністю нададуть у межах консорціуму OPORA, який очолює Première Urgence Internationale, за підтримки Гуманітарного фонду для України (UHF).

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