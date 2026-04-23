Головна Фінанси Щоквартальна допомога у 2000 грн: де доступна тим, кому 60+

Дата публікації: 23 квітня 2026 11:06
Виплати для пенсіонерів: де можна оформити щоквартальну допомогу у 2000 грн
Людина тримає грошові купюри. Фото: Новини.LIVE

З 23 квітня 2026 року такі соціально вразливі категорії громадян як пенсіонери та особи з інвалідністю можуть оформити грошову допомогу від Благодійної організації Global Empowerment Mission Ukraine в одному з регіонів. У рамках програми заявникам нараховуватимуть виплати щоквартально.

Про це йдеться в оголошенні організаторів, передають Новини.LIVE.

Де пенсіонери та особи з інвалідністю отримають допомогу у 2000 грн  

Як зазначається, звернутися за оформленням грошової допомоги від благодійників можуть переселенці з міста Краматорськ, які нині проживають у Києві та області.

"Повідомляємо, що поновлено прийом заяв на отримання грошової допомоги в розмірі 2000 грн (один раз на квартал) від Благодійної організації Global Empowerment Mission Ukraine для внутрішньо переміщених осіб, які відповідають критеріям програми", — йдеться у повідомленні.

Надання допомоги передбачене для таких категорій громадян:

  • пенсіонерів, вік яких перевищує 60 років;
  • осіб з інвалідністю I, II та III групи.

Серед обов’язкових умов:

  1. Мати офіційний статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО);
  2. У 2025–2026 році вже отримували гумдопомогу (GEM & HGBF box);
  3. Є укладений договір з ХАБом "Наш Краматорськ";
  4. Належати до однієї з вразливих категорій;
  5. Фактично проживати у Київській області та м. Київ;
  6. Мати дебетову картку ПУМБ, приєднану до проєкту благодійної організації.

Куди звертатися за оформленням виплат

 Громадяни, які підпадають під всі вищевказані умови, можуть звернутися до ХАБу "Наш Краматорськ" у період:

  • з 23.04.2026 по 24.04.2026 з 10:00 до 16:00 (представники банку можуть оформити картки);
  • з 25.04.2026 з 10:00 до 13:00 (за наявності відкритих карт).

Необхідно заздалегідь підготувати документи, які дадуть можливість оформити щоквартальні виплати. З собою обов'язково необхідно мати копії:

  • паспорта;
  • ідентифікаційного коду;
  • довідки переселенця;
  • документа з підтвердженням належності до відповідної пільгової (вразливої) категорії;
  • довідки або витягу з банку (ПУМБ).

У благодійній організації Global Empowerment Mission Ukraine попередили, що кількість місць для оформлення виплат обмежена.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що українці можуть оформити щомісячні виплати у 1800 грн на всіх членів домогосподарства на пів року на Чернігівщині. Виплати, зокрема людям з інвалідністю першої-другої групи, надає французька гуманітарна організація ACTED.   

Ще Новини.LIVE писали, що за програмою UNICEF родини у Полтавській області можуть оформити разову фіндопомогу у 17 500 грн (400 доларів за курсом НБУ). Взяти участь у програмі підтримки можна тільки тим, хто має неповнолітніх дітей. 

Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
