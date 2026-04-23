Выплаты для пенсионеров: где можно оформить ежеквартальную помощь в 2000 грн

С 23 апреля 2026 года такие социально уязвимые категории граждан как пенсионеры и лица с инвалидностью могут оформить денежную помощь от Благотворительной организации Global Empowerment Mission Ukraine в одном из регионов. В рамках программы заявителям будут начислять выплаты ежеквартально.

Об этом говорится в объявлении организаторов, передают Новини.LIVE.

Где пенсионеры и лица с инвалидностью получат помощь в 2000 грн

Как отмечается, обратиться за оформлением денежной помощи от благотворителей могут переселенцы из города Краматорск, которые сейчас проживают в Киеве и области.

"Сообщаем, что возобновлен прием заявлений на получение денежной помощи в размере 2000 грн (один раз в квартал) от Благотворительной организации Global Empowerment Mission Ukraine для внутренне перемещенных лиц, которые соответствуют критериям программы", — говорится в сообщении.

Оказание помощи предусмотрено для таких категорий граждан:

пенсионеров, возраст которых превышает 60 лет;

лиц с инвалидностью I, II и III группы.

Среди обязательных условий:

Иметь официальный статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ); В 2025-2026 году уже получали гумпомощь (GEM & HGBF box); Есть заключенный договор с ХАБом "Наш Краматорск"; Принадлежать к одной из уязвимых категорий; Фактически проживать в Киевской области и г. Киев; Иметь дебетовую карту ПУМБ, присоединенную к проекту благотворительной организации.

Куда обращаться за оформлением выплат

Граждане, которые подпадают под все вышеуказанные условия, могут обратиться в ХАБ "Наш Краматорск" в период:

с 23.04.2026 по 24.04.2026 с 10:00 до 16:00 (представители банка могут оформить карты);

с 25.04.2026 с 10:00 до 13:00 (при наличии открытых карт).

Необходимо заранее подготовить документы, которые дадут возможность оформить ежеквартальные выплаты. С собой обязательно необходимо иметь копии:

паспорта;

идентификационного кода;

справки переселенца;

документа с подтверждением принадлежности к соответствующей льготной (уязвимой) категории;

справки или выписки из банка (ПУМБ).

В благотворительной организации Global Empowerment Mission Ukraine предупредили, что количество мест для оформления выплат ограничено.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут оформить ежемесячные выплаты в 1800 грн на всех членов домохозяйства на полгода на Черниговщине. Выплаты, в частности людям с инвалидностью первой-второй группы, предоставляет французская гуманитарная организация ACTED.

Еще Новини.LIVE писали, что по программе UNICEF семьи в Полтавской области могут оформить разовую финпомощь в 17 500 грн (400 долларов по курсу НБУ). Принять участие в программе поддержки можно только тем, кто имеет несовершеннолетних детей.