Виплати від DRC: хто і де може отримати грошову допомогу до 43 000 навесні

Данська рада з питань біженців (DRC) реєструє громадян для участі у програмі, що передбачає надання фінансової підтримки тим, хто займається підприємництвом. Долучитися до неї можна лише в одному з прифронтових регіонів до кінця травня 2026 року.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на інформацію організації.

Хто може взяти участь у програмі від DRC

Як зазначають представники Данської ради з питань біженців, програма надає фінансові гранти для низки соціально вразливих категорій громадян для того, щоб допомогти відновити та вести діяльність підприємствам під час складного воєнного стану.

Реалізують програму для мікро-, малого та середнього бізнесу у таких громадах Харківської області: Вільхівській, Роганській, Безлюдівській, Малій Данилівській, Височанській, Дергачівській, Солоницівській, Пісочанській, Циркунівській та Золочівській.

Необхідно відповідати таким умовам:

Займатися бізнесом щонайменше два роки; Мати 20 працівників з річним обігом до 9 млн грн; Бізнес постраждав від війни/був релокований; Працювати в рамках закону та без порушень.

Пріоритет нададуть кільком категоріям громадян. Долучитися зможуть:

соціально вразливі родини (зокрема самотні батьки/матері, особи з інвалідністю, постраждалі від конфлікту);

бізнес, що забезпечує робочі місця;

підприємства з виробництва важливих товарів;

бізнес у сфері сільського господарства/суміжних напрямків.

У рамках програми передбачається надання бізнес-консультацій щодо бухгалтерії, маркетингу, юридична підтримка.

Розміри грантів та правила реєстрації

За умовами програми Данської ради з питань біженців, учасники отримають різні гранти, адже залежатимуть від потреб підприємства та числа працівників.

Сума фінансового гранту стартує з 43 000 (еквівалент 980 доларів), сягає 216 000 грн (еквівалент 4 900 доларів).

Зареєструватися у програмі можна до 31 травня, заповнивши онлайн-форму. Після цього представники DRC зв'яжуться з тими, хто пройде попередній відбір.

Оскільки кількість грантів обмежена, то посилання для реєстрації можуть закрити після досягнення максимальної кількості заявок.

Також подання запиту не гарантує, що одразу можна отримати грант на розвиток бізнесу. Усіх заявників будуть оцінювати відповідно до критеріїв відбору програми.

Виплати можна буде направити:

на купівлю обладнання;

оплату оренди приміщень (до 25%);

відновлення пошкоджень;

інші потреби бізнесу.

