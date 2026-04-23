Виплати від ACTED: в яких громадах людям з інвалідністю І-ІІ групи доступні 10 800 грн

Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE

Французька гуманітарна організація ACTED навесні 2026 року в одній з областей надасть грошову допомогу людям з інвалідністю першої-другої групи та іншим вразливим категоріям громадян. Для оформлення необхідно виконати кілька умов та зібрати пакет документів.

Про те, хто і як може отримати виплати, розповідає видання Новини.LIVE.

Правила оформлення грошової допомоги від ACTED

Організація ACTED охоплює своєю діяльністю низку країн, реалізуючи проєкти, спрямовані на покращення умов життя, посилення соціально-економічної стійкості для вразливих категорій населення.

В Україні вона у співпраці з міжнародними донорами, урядом, громадськими організаціями та місцевими ініціативами, дає можливість отримати громадянам ефективну та цільову допомогу під час війни.

Зокрема, звернутися за виплатами на базові потреби можуть жителі Чернігівської області.

Подати заявки на допомогу можуть мешканці низки населених пунктів Холминської тергромади області. А саме: Березовий Гай, Бобрик, Борок, Дачне, Довжик, Жукля, Камка, Козилівка, Кучугури, Олешня, Радомка, Тихонівське, Уріччя, Холми, Ченчики.

Гуманітарна організація допускатиме до участі у програмі виключно тих громадян, які належать до однієї з соціально вразливих категорій:

Родин з людьми з інвалідністю І-ІІ групи; Осіб з важкими хронічними захворюваннями; Маломобільних громадян, які потребують стороннього догляду; Людей похилого віку, яким понад 60 років.

Також подати заявки на виплати можуть жінки, які самостійно очолюють домогосподарства, родини з дітьми до двох років, де є вагітні жінки, багатодітні родини, люди, які безпосередньо постраждали від війни.

Розмір грошової допомоги та список документів

За умовами організації Acted, заявники зможуть оформити надходження щомісячних виплат у розмірі 1800 грн для кожної особи у домогосподарстві на шість місяців. Загалом кожному члену родини виплатять за весь період підтримки по 10 800 грн.

Для попередньої реєстрації необхідно зібрати такий пакет документів на всіх членів домогосподарства (оригінали):

український паспорт;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження (на дітей);

документ, що підтвердить проживання у тергромаді;

реквізити рахунку (IBAN).

Організатори попередили, що одна чи кілька категорій вразливості є обов’язковою умовою участі, проте не є гарантією для отримання допомоги.

