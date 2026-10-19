Сотрудники предприятия. Фото: Magnific

В октябре 2026 года на украинском рынке труда доступны вакансии различного характера как для опытных, так и для неопытных работников. Каждый может подобрать работу по своему вкусу и с учетом имеющихся навыков. В частности, известно, какие вакансии в этом месяце предлагают украинцам в разных регионах с ежедневной оплатой труда.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на информацию Robota.ua.

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Кто может не ждать зарплату целый месяц

Согласно данным кадрового портала, ежедневную оплату труда (расчет в конце смены) чаще всего предлагают по вакансиям с гибким графиком, временной или проектной занятостью, а также в отраслях, где выручку можно подсчитать за один день.

Такой вариант выплат может подойти студентам и специалистам, которым нужен быстрый подработок.

Хостесс в ресторан

В частности, в Киеве приглашают на работу специалиста ресторанной службы "Хостес" ("лицо заведения"). Ресторан предлагает гибкие условия работы: с 16:00 до 22:00 (количество смен можно согласовать индивидуально). Заведение рассматривает кандидатов без опыта работы, ведь предусмотрена возможность обучения. Обещают ежедневную оплату. В месяц можно рассчитывать на сумму от 35 000 до 45 000 грн. Среди обязанностей: встречать гостей и сопровождать их к столикам, вести записи и бронирования, поддерживать приветливую и доброжелательную атмосферу.

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Водитель со своим автомобилем

В Полтаве на ежедневную оплату ищут водителя со своим грузовым автомобилем для развозки товаров по городу. В месяц работник сможет заработать от 96 000 до 168 000 грн (с учетом топлива на 2 200 км в месяц). В частности, важно умение ориентироваться по адресам доставки. В число обязанностей входит: своевременная и качественная доставка товара по предоставленной накладной, оформление документов, обеспечение сохранности груза во время транспортировки.

Продавец-консультант в магазин

В Ровно приглашают на работу с ежедневной оплатой продавцов-консультантов для продажи ковров. Гарантированную заработную плату обещают на уровне 20 000 — 25 000 грн в месяц, также предусмотрены проценты от продаж в дополнение к ставке. Оплата будет производиться ежедневно (ставка + %). График работы: с 8:30 до 15:00. Основными обязанностями будут: оформление витрины, размещение ковров, поддержание чистоты на торговой точке в течение дня. Необходимо будет консультировать, помогать покупателям в выборе размера, узора и материала, разворачивать и демонстрировать ковры. Такая работа требует физической выносливости, пунктуальности и опрятности.

Альпинист для строительной площадки

В городе Днепр на работу с ежедневной оплатой труда ищут помощника для обеспечения работы высотников на объектах. Работодатель обещает заработную плату от 30 000 до 40 000 грн/мес. (от 1 500 грн/день). Работа может быть неполный день или предполагается частичная занятость (сезонная работа). Среди основных обязанностей: оказание помощи альпинистам на строительной площадке (подготовка материалов, замешивание растворов, подача снаряжения). Также необходимо обеспечение безопасности рабочей зоны под объектом. Опыт приветствуется, однако более важна физическая выносливость.

Сборщица заказов онлайн-магазина

В Одессе на ежедневную оплату труда приглашают граждан для комплектации интернет-заказов. Заработную плату обещают от 30 000 до 35 000 грн. Оплата будет производиться ежедневно по 1 200 грн. Также дополнительно при большом объеме работы будут предоставлять бонусы до 500 грн в день. Важен опыт работы упаковщицей или кладовщицей. Также необходимо наличие хорошей памяти и внимательности. График работы с 9:00 до 17:00 в течение шести дней. Работать придется в команде.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что причины задержки начисления заработной платы должны быть официально обоснованы, при этом в случае их отсутствия работники имеют право решать вопрос в суде. В таком случае они могут получить компенсацию в размере до шести месяцев общего заработка.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в парламенте выступили с инициативой пересмотра зарплаты специалистам НЭК "Укрэнерго". Им платят в несколько раз меньше, чем коллегам в НАЭК "Энергоатом". Оставаться на предприятии таких работников мотивирует лишь возможность бронирования.