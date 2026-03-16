Що змінить новий Трудовий кодекс в Україні

Працівники на підприємстві. Фото: УНІАН

У 2026 році уряд подав до Верховної Ради проєкт нового Трудового кодексу й профільний комітет вже рекомендував розглянути ініціативу. Тим часом у Міністерстві економіки надали роз’яснення щодо ключових положень законопроєкту, адже у публічному просторі вже виникли деякі неточності щодо низки положень.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на законопроєкт

4775-IX та Мінекономіки.

Реклама

Умови роботи у новому трудовому кодексі

Відповідна ініціатива покликана осучаснити українське трудове законодавство і наблизити до європейських норм, зокрема імплементувавши директиви Європейського Союзу. Передбачені деякі новації у вигляді:

регулювання часу роботи та відпочинку;

прозорості зарплати;

захисту від дискримінації;

розвитку колективних переговорів;

створення балансу між працею та сімейним життям.

Новий проєкт Трудового кодексу встановить правила здійснення відеоспостереження та моніторингу робочого листування. Проте такі кроки будуть застосовуватися тільки у випадку об’єктивної потреби та інформуванням працівників. Такий контроль не зможе порушувати право на повагу на приватне та сімейне життя.

Також профспілки будуть зберігати пріоритетне право на представлення інтересів працівників у відносинах з роботодавцями. За їх відсутності інтереси зможуть здійснювати обрані ними представники.

Окрім того, проєкт встановить, що тривалість основної щорічної відпустки не зможе бути меншою за 28 календарних днів, однак у працівників, які наділені правом на довшу відпустку, її обсяг не скоротиться.

Будуть передбачені мінімальні стандарти для відпочинку:

для щоденного відпочинку — щонайменше 12 годин;

для щотижневого безперервного відпочинку — щонайменше 42 години.

Проєкт уточнить межі та порядок застосування понаднормової роботи. Норма тривалості робочого часу залишиться у 40 годин щотижня.

Пропонують таку граничну кількість понаднормових годин:

базова межа — 180 годин протягом року;

за домовленістю сторін у договорі — до 250 годин упродовж року.

Зберігатиметься підвищена оплата праці за понаднормову роботу, за діяльність у нічний час, вихідні та святкові дні.

Що зміниться у питанні звільнення з роботи

У новому проєкті Трудового кодексу не передбачатиметься можливості звільнення працівників у період лікарняного або під час відпустки. Однак наказ про звільнення можуть надавати у вказаний період, а датою звільнення буде визначений перший робочий день після лікарняного/відпустки.

Усі гарантії для працівників на час тимчасової непрацездатності або відпустки будуть збережені. Зокрема, йдеться про базові гарантії для вагітних жінок і працівників із сімейними обов’язками. Передбачається:

заборона на звільнення громадян з дітьми до 1,5 року або дитиною з інвалідністю за ініціативою компані, окрім визначених у законі випадків;

гарантія в оплаті під час медоглядів для вагітних;

оплачувана відпустка для догляду за дитиною тривалістю чотири місяці.

Кожному з батьків буде надане індивідуальне право на два місяці такої відпустки, а для самотніх батьків збережеться право на повні чотири місяці.

Також запровадять локаут, тобто тимчасове призупинення роботи на період страйку з чіткими обмеженнями: локаут можливий тільки у відповідь на неправомірні дії сторони працівників і не допускаються у спорах щодо боргу із зарплати.

Яка тривалість робочого дня працівників у 2026 році

Відповідно до ст. 50 КЗпП України, у 2026 році нормальна тривалість робочого дня працівників не може перевищувати 40 годин протягом тижня.

Роботодавці під час укладання колективного договору мають право встановлювати норму тривалості робочого дня у рамках передбаченого рівня.

Як змінились правила у разі простою підприємства

Навесні 2026 року змінились правила зупинення трудових договорів. Оскільки багато підприємств через військові дії в Україні не можуть провадити діяльність у зв'язку з руйнуванням приміщення, пошкодження обладнання, то роботодавці можуть не звільняти своїх працівників, а лише припиняти дію трудових договорів.

