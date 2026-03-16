Что изменит новый Трудовой кодекс в Украине
В 2026 году правительство подало в Верховную Раду проект нового Трудового кодекса и профильный комитет уже рекомендовал рассмотреть инициативу. Между тем в Министерстве экономики предоставили разъяснения относительно ключевых положений законопроекта, ведь в публичном пространстве уже возникли некоторые неточности по ряду положений.
Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на законопроект 4775-IX и Минэкономики.
4775-IX и Минэкономики.
Условия работы в новом трудовом кодексе
Соответствующая инициатива призвана осовременить украинское трудовое законодательство и приблизить к европейским нормам, в частности имплементировав директивы Европейского Союза. Предусмотрены некоторые новации в виде:
- регулирования времени работы и отдыха;
- прозрачности зарплаты;
- защиты от дискриминации;
- развития коллективных переговоров;
- создание баланса между трудом и семейной жизнью.
Новый проект Трудового кодекса установит правила осуществления видеонаблюдения и мониторинга рабочей переписки. Однако такие шаги будут применяться только в случае объективной необходимости и с информированием работников. Такой контроль не сможет нарушать право на уважение на частную и семейную жизнь.
Также профсоюзы будут сохранять приоритетное право на представление интересов работников в отношениях с работодателями. При их отсутствии интересы смогут осуществлять избранные ими представители.
Кроме того, проект установит, что продолжительность основного ежегодного отпуска не сможет быть меньше 28 календарных дней, однако у работников, которые наделены правом на более длинный отпуск, его объем не сократится.
Будут предусмотрены минимальные стандарты для отдыха:
- для ежедневного отдыха — не менее 12 часов;
- для еженедельного непрерывного отдыха — не менее 42 часов.
Проект уточнит границы и порядок применения сверхурочной работы. Норма продолжительности рабочего времени останется в 40 часов еженедельно.
Предлагают такое граничное количество сверхурочных часов:
- базовый предел — 180 часов в течение года;
- по договоренности сторон в договоре — до 250 часов в течение года.
Будет сохраняться повышенная оплата труда за сверхурочную работу, за деятельность в ночное время, выходные и праздничные дни.
Что изменится в вопросе увольнения с работы
В новом проекте Трудового кодекса не будет предусматриваться возможность увольнения работников в период больничного или во время отпуска. Однако приказ об увольнении могут предоставлять в указанный период, а датой увольнения будет определен первый рабочий день после больничного/отпуска.
Все гарантии для работников на время временной нетрудоспособности или отпуска будут сохранены. В частности, речь идет о базовых гарантиях для беременных женщин и работников с семейными обязанностями. Предусматривается:
- запрет на увольнение граждан с детьми до 1,5 года или ребенком с инвалидностью по инициативе компании, кроме определенных в законе случаев;
- гарантия в оплате во время медосмотров для беременных;
- оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком продолжительностью четыре месяца.
Каждому родителю будет предоставлено индивидуальное право на два месяца такого отпуска, а для одиноких родителей сохранится право на полные четыре месяца.
Также введут локаут, то есть временное приостановление работы на период забастовки с четкими ограничениями: локаут возможен только в ответ на неправомерные действия стороны работников и не допускаются в спорах по долгу по зарплате.
Какова продолжительность рабочего дня работников в 2026 году
В соответствии со ст. 50 КЗоТ Украины, в 2026 году нормальная продолжительность рабочего дня работников не может превышать 40 часов в течение недели.
Работодатели при заключении коллективного договора имеют право устанавливать норму продолжительности рабочего дня в рамках предусмотренного уровня.
Как изменились правила в случае простоя предприятия
Весной 2026 года изменились правила прекращения трудовых договоров. Поскольку многие предприятия из-за военных действий в Украине не могут осуществлять деятельность в связи с разрушением помещения, повреждения оборудования, то работодатели могут не увольнять своих работников, а только прекращать действие трудовых договоров.
