Что изменит новый Трудовой кодекс в Украине

Дата публикации 16 марта 2026 14:30
Работники на предприятии. Фото: УНИАН

В 2026 году правительство подало в Верховную Раду проект нового Трудового кодекса и профильный комитет уже рекомендовал рассмотреть инициативу. Между тем в Министерстве экономики предоставили разъяснения относительно ключевых положений законопроекта, ведь в публичном пространстве уже возникли некоторые неточности по ряду положений.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на законопроект
4775-IX и Минэкономики.

Условия работы в новом трудовом кодексе

Соответствующая инициатива призвана осовременить украинское трудовое законодательство и приблизить к европейским нормам, в частности имплементировав директивы Европейского Союза. Предусмотрены некоторые новации в виде:

  • регулирования времени работы и отдыха;
  • прозрачности зарплаты;
  • защиты от дискриминации;
  • развития коллективных переговоров;
  • создание баланса между трудом и семейной жизнью.

Новый проект Трудового кодекса установит правила осуществления видеонаблюдения и мониторинга рабочей переписки. Однако такие шаги будут применяться только в случае объективной необходимости и с информированием работников. Такой контроль не сможет нарушать право на уважение на частную и семейную жизнь.

Также профсоюзы будут сохранять приоритетное право на представление интересов работников в отношениях с работодателями. При их отсутствии интересы смогут осуществлять избранные ими представители.

Кроме того, проект установит, что продолжительность основного ежегодного отпуска не сможет быть меньше 28 календарных дней, однако у работников, которые наделены правом на более длинный отпуск, его объем не сократится.

Будут предусмотрены минимальные стандарты для отдыха:

  • для ежедневного отдыха — не менее 12 часов;
  • для еженедельного непрерывного отдыха — не менее 42 часов.

Проект уточнит границы и порядок применения сверхурочной работы. Норма продолжительности рабочего времени останется в 40 часов еженедельно.

Предлагают такое граничное количество сверхурочных часов:

  • базовый предел — 180 часов в течение года;
  • по договоренности сторон в договоре — до 250 часов в течение года.

Будет сохраняться повышенная оплата труда за сверхурочную работу, за деятельность в ночное время, выходные и праздничные дни.

Что изменится в вопросе увольнения с работы

В новом проекте Трудового кодекса не будет предусматриваться возможность увольнения работников в период больничного или во время отпуска. Однако приказ об увольнении могут предоставлять в указанный период, а датой увольнения будет определен первый рабочий день после больничного/отпуска.

Все гарантии для работников на время временной нетрудоспособности или отпуска будут сохранены. В частности, речь идет о базовых гарантиях для беременных женщин и работников с семейными обязанностями. Предусматривается:

  • запрет на увольнение граждан с детьми до 1,5 года или ребенком с инвалидностью по инициативе компании, кроме определенных в законе случаев;
  • гарантия в оплате во время медосмотров для беременных;
  • оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком продолжительностью четыре месяца.

Каждому родителю будет предоставлено индивидуальное право на два месяца такого отпуска, а для одиноких родителей сохранится право на полные четыре месяца.

Также введут локаут, то есть временное приостановление работы на период забастовки с четкими ограничениями: локаут возможен только в ответ на неправомерные действия стороны работников и не допускаются в спорах по долгу по зарплате.

Какова продолжительность рабочего дня работников в 2026 году

В соответствии со ст. 50 КЗоТ Украины, в 2026 году нормальная продолжительность рабочего дня работников не может превышать 40 часов в течение недели.

Работодатели при заключении коллективного договора имеют право устанавливать норму продолжительности рабочего дня в рамках предусмотренного уровня.

Как изменились правила в случае простоя предприятия

Весной 2026 года изменились правила прекращения трудовых договоров. Поскольку многие предприятия из-за военных действий в Украине не могут осуществлять деятельность в связи с разрушением помещения, повреждения оборудования, то работодатели могут не увольнять своих работников, а только прекращать действие трудовых договоров.

Ранее мы сообщали, что в Минфине обнародовали данные по средней оплате труда и численности работников в госорганах в этом году. Больше всего получают чиновники в Нацкомиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунуслуг.

Также мы писали, что в Госстате обнародовали данные по индексу инфляции, от которого зависит право на индексацию зарплаты в апреле. Однако размер не превысил уровень необходимого порога.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
