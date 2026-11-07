Старый диван на свалке возле домов. Фото: magnific.com

После ремонта или обновления интерьера украинцы часто выносят старые диваны, шкафы и матрасы к мусорным контейнерам. Однако такие вещи нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. За нарушение правил благоустройства гражданам грозит штраф до 1 360 гривен, поэтому перед вывозом мебели стоит ознакомиться с установленными требованиями.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Закон Украины "Об управлении отходами".

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Почему старую мебель и матрасы нельзя выбрасывать в обычные контейнеры

Согласно Закону Украины «Об управлении отходами», крупногабаритными считаются бытовые отходы, которые по размеру не помещаются в контейнеры объемом до 1,1 кубического метра.

К таким вещам могут относиться старые диваны, кресла, шкафы, столы и матрасы. Из-за своих размеров их нельзя просто оставлять в обычных контейнерах для бытового мусора.

Отдельный порядок обращения с такими отходами предусмотрен статьёй 30 закона. В частности, крупногабаритные, ремонтные, опасные отходы и отходы зелёных насаждений должны собираться отдельно от других бытовых отходов.

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Поэтому после замены мебели или ремонта квартиры владельцам необходимо выяснить, где в их населенном пункте можно оставить старые вещи для последующего вывоза.

Какой штраф грозит за выброшенную мебель и матрасы

Ответственность за нарушение правил благоустройства населенных пунктов предусмотрена статьей 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В 2026 году за такие нарушения предусмотрены штрафы:

для обычных граждан — от 340 до 1 360 грн;

для должностных лиц и граждан — субъектов предпринимательской деятельности — от 850 до 1 700 грн.

Если человек оставит старый диван, шкаф или матрас в месте, не предназначенном для сбора крупногабаритных отходов, это может стать основанием для административной ответственности.

В то же время штраф не налагается автоматически за сам факт выноса мебели из квартиры. Для наложения штрафа должно быть установлено нарушение правил благоустройства, действующих в конкретном населенном пункте.

Как правильно избавиться от старого дивана или матраса

Чтобы не получить штраф, перед вывозом крупногабаритных вещей стоит выяснить порядок их сбора в своей общине.

Украинцам рекомендуют:

обратиться в ОСМД или управляющую компанию и уточнить, есть ли специальная площадка для крупногабаритных отходов;

узнать у местного коммунального предприятия о возможности отдельного вывоза мебели;

заказать услуги специализированной компании, которая занимается вывозом старой мебели и матрасов.

Таким образом, старый диван, шкаф или матрас не стоит оставлять возле обычных мусорных баков, не проверив местные правила. Неправильное обращение с крупногабаритными отходами может обойтись гражданам в сумму до 1 360 гривен.

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