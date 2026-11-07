Что делать со старой мебелью: неправильное решение обойдется дорого
После ремонта или обновления интерьера украинцы часто выносят старые диваны, шкафы и матрасы к мусорным контейнерам. Однако такие вещи нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. За нарушение правил благоустройства гражданам грозит штраф до 1 360 гривен, поэтому перед вывозом мебели стоит ознакомиться с установленными требованиями.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Закон Украины "Об управлении отходами".
Почему старую мебель и матрасы нельзя выбрасывать в обычные контейнеры
Согласно Закону Украины «Об управлении отходами», крупногабаритными считаются бытовые отходы, которые по размеру не помещаются в контейнеры объемом до 1,1 кубического метра.
К таким вещам могут относиться старые диваны, кресла, шкафы, столы и матрасы. Из-за своих размеров их нельзя просто оставлять в обычных контейнерах для бытового мусора.
Отдельный порядок обращения с такими отходами предусмотрен статьёй 30 закона. В частности, крупногабаритные, ремонтные, опасные отходы и отходы зелёных насаждений должны собираться отдельно от других бытовых отходов.
Поэтому после замены мебели или ремонта квартиры владельцам необходимо выяснить, где в их населенном пункте можно оставить старые вещи для последующего вывоза.
Какой штраф грозит за выброшенную мебель и матрасы
Ответственность за нарушение правил благоустройства населенных пунктов предусмотрена статьей 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
В 2026 году за такие нарушения предусмотрены штрафы:
- для обычных граждан — от 340 до 1 360 грн;
- для должностных лиц и граждан — субъектов предпринимательской деятельности — от 850 до 1 700 грн.
Если человек оставит старый диван, шкаф или матрас в месте, не предназначенном для сбора крупногабаритных отходов, это может стать основанием для административной ответственности.
В то же время штраф не налагается автоматически за сам факт выноса мебели из квартиры. Для наложения штрафа должно быть установлено нарушение правил благоустройства, действующих в конкретном населенном пункте.
Как правильно избавиться от старого дивана или матраса
Чтобы не получить штраф, перед вывозом крупногабаритных вещей стоит выяснить порядок их сбора в своей общине.
Украинцам рекомендуют:
- обратиться в ОСМД или управляющую компанию и уточнить, есть ли специальная площадка для крупногабаритных отходов;
- узнать у местного коммунального предприятия о возможности отдельного вывоза мебели;
- заказать услуги специализированной компании, которая занимается вывозом старой мебели и матрасов.
Таким образом, старый диван, шкаф или матрас не стоит оставлять возле обычных мусорных баков, не проверив местные правила. Неправильное обращение с крупногабаритными отходами может обойтись гражданам в сумму до 1 360 гривен.
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