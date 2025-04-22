Пенсії у 2025 році — українцям дали поради на випадок арешту грошей

Людина дістає картку з гаманця. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Міністерство юстиції України підготувало роз’яснення, як діяти боржнику в разі арешту рахунків та за яких умов можливе повернення доступу до коштів. Іноді під блокування потрапляють рахунки цільового призначення, зокрема пенсії, заробітна плата та стипендії.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Мін'юсту.

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У відомстві зазначають, що у разі появи боргу та потреби його стягнення на підставі рішення державного або приватного виконавця арешти накладають на всі кошти, що є на рахунках фізособи, незалежно від призначення.

Однак норми законодавства передбачають винятки та механізми, які дозволять отримати доступ до певної частини суми грошей або повністю зняти арешт із деяких рахунків.

Так, боржники мають право користуватися грошима з арештованого рахунку в межах двох мінімальних заробітних плат. У 2025 році сума становить 16 тис. грн на місяць.

Для цього громадянину необхідно звернутися із заявою про визначення поточного рахунку для видаткових операцій до виконавця. Там необхідно уточнити номер рахунку та банк, де його відкрито.

За правилами, виконавець упродовж двох робочих днів з часу отримання заяви має ухвалити відповідну постанову та невідкладно надіслати в банк.

Як діяти у разі блокування рахунку цільового призначення

Як пояснюють у Міністерстві юстиції, щодо рахунків цільового призначення, на які надходять соцвиплати, пенсії, зарплата чи стипендії, то закон забороняє стягнення з них.

Проте банки відкривають для зарахування таких коштів стандартні поточні рахунки, оскільки можуть не мати технічної можливості для створення окремих рахунків. Через це система блокує їх. У зв'язку з цим громадянам потрібно самостійно владнувати відповідне питання.

Так, у разі арешту рахунку цільового призначення потрібно:

звернутись до виконавця із заявою про зняття арешту;

надати документи, де підтверджується спеціальний статус рахунку (довідку з банку про реквізити рахунку, довідку від роботодавця, ПФУ, іншого органу, що здійснює відповідні виплати).

Також арешт можуть зняти за таких умов:

завершення дії виконавчого провадження;

повернення в суд відповідного виконавчого документа;

наявності рішення про скасування заходів забезпечення позову;

оплата боржником всієї суми боргу;

встановлення факту, що виконавчий документ не підлягає виконанню.

"Міністерство юстиції нагадує: навіть у складні часи держава гарантує захист ваших прав. Якщо ви опинилися у подібній ситуації — не варто панікувати. Важливо знати свої права та послідовно діяти відповідно до передбачених законом процедур", — додали у відомстві.

Питання з цього приводу можна уточнити у юристів системи безоплатної правничої допомоги.

Раніше ми повідомляли про те, що пенсії можуть зрости на 50% за рахунок однієї норми законодавства. Це можливо завдяки більш пізньому виходу громадян на заслужений відпочинок.

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