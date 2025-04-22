Пенсии в 2025 году — украинцам дали советы на случай ареста денег

Человек достает карту из кошелька. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Министерство юстиции Украины подготовило разъяснение, как действовать должнику в случае ареста счетов и при каких условиях возможен возврат доступа к средствам. Иногда под блокировку попадают счета целевого назначения, в частности пенсии, заработная плата и стипендии.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минюста.

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В ведомстве отмечают, что в случае появления долга и необходимости его взыскания на основании решения государственного или частного исполнителя аресты накладываются на все средства, находящиеся на счетах физлица, независимо от назначения.

Однако нормы законодательства предусматривают исключения и механизмы, которые позволят получить доступ к определенной части суммы денег или полностью снять арест с некоторых счетов.

Так, должники имеют право пользоваться деньгами с арестованного счета в пределах двух минимальных заработных плат. В 2025 году сумма составляет 16 тыс. грн в месяц.

Для этого гражданину необходимо обратиться с заявлением об определении текущего счета для расходных операций к исполнителю. Там необходимо уточнить номер счета и банк, где он открыт.

По правилам, исполнитель в течение двух рабочих дней с момента получения заявления должен принять соответствующее постановление и безотлагательно отправить в банк.

Как действовать в случае блокировки счета целевого назначения

Как объясняют в Министерстве юстиции относительно счетов целевого назначения, на которые поступают соцвыплаты, пенсии, зарплата или стипендии — закон запрещает взыскание с них.

Однако банки открывают для зачисления таких средств стандартные текущие счета, поскольку могут не иметь технической возможности для создания отдельных счетов. Из-за этого система блокирует их. В связи с этим гражданам нужно самостоятельно решать соответствующий вопрос.

Так, в случае ареста счета целевого назначения нужно:

обратиться к исполнителю с заявлением о снятии ареста;

предоставить документы, где подтверждается специальный статус счета (справку из банка о реквизитах счета, справку от работодателя, ПФУ, другого органа, осуществляющего соответствующие выплаты).

Также арест могут снять при следующих условиях:

завершение действия исполнительного производства;

возвращение в суд соответствующего исполнительного документа;

наличие решения об отмене мер обеспечения иска;

оплата должником всей суммы долга;

установление факта, что исполнительный документ не подлежит исполнению.

"Министерство юстиции напоминает: даже в сложные времена государство гарантирует защиту ваших прав. Если вы оказались в подобной ситуации — не стоит паниковать. Важно знать свои права и последовательно действовать в соответствии с предусмотренными законом процедурами", — добавили в ведомстве.

Все вопросы по этому поводу можно уточнить у юристов системы бесплатной юридической помощи.

Ранее мы сообщали о том, что пенсии могут вырасти на 50% за счет одной нормы законодательства. Это возможно благодаря более позднему выходу граждан на заслуженный отдых.

Также мы писали о том, что некоторым работникам в случае выхода на пенсию выплачивают по 10 окладов. В частности, речь идет о предоставлении единовременного пособия для тех, кто работает в области здравоохранения и образования.