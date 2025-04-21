Пенсії в Україні — хто зможе отримати на 50% більше

Підвищення пенсій — у кого зростуть виплати на 50%
Держава зацікавлена у більш пізньому виході українців на заслужений відпочинок. Так, пенсійне законодавство надає вигоди тим громадянам, які продовжать працювати після досягнення пенсійного віку, у вигляді суттєвого збільшення розміру пенсії.
Таке право прописане у законі 1058-IV "Про загальнообов'язкове пенсійне страхування".
Детальніше про самостійне збільшення пенсії
Стаття 29 відповідного закону передбачає, що пенсійні виплати громадян можуть бути збільшені, якщо за власним бажанням відмовляться від виходу на заслужений відпочинок, а натомість вирішать працювати далі.
Для таких випадків прописані умови, які необхідно виконати щодо власного страхового стажу. Якщо людина відмовиться від пенсії в 60 років, а оформить у 65 років, то держава гарантує чимале підвищення.
Так, більш пізній вихід на пенсію дозволить мати такий додатковий відсоток до суми пенсії:
- відтермінування виходу на заслужений відпочинок до п'яти років — доплатять по 0,5% за кожен місяць;
- відтермінування виходу на пенсію у понад п'яти років — нарахують по 0,75% за кожен місяць.
У підсумку сумлінні громадяни власною ініціативою можуть збільшити пенсії на 50%, якщо вийдуть на заслужений відпочинок на п'ять років та сім місяців пізніше.
Тобто, якщо людина могла претендувати на пенсію у 5 тис. грн, то завдяки відтермінуванню на близько п'ять років пенсія зросте на 2,5 тис. гривень.
Які пенсії в українців у 2025 році
За інформацією Пенсійного фонду України (ПФУ), у 2025 році кошти виплачують для 10,3 млн громадян, з них пенсію за віком нараховують для 7,5 млн громадян, решті — за вислугу років, соціальні пенсії та пенсії з інвалідності.
Кожному третьому українцю держава виплачує по трохи вище ніж 3 тис. грн пенсії. Такий розмір виплати мають понад 3 млн пенсіонерів.
Зокрема, 4,5 млн громадян отримують до 5 тис. грн пенсії, а 1,5 млн осіб — більш ніж 10 тис. грн.
Також, за даними ПФУ, приблизно третина пенсіонерів працює на заслуженому відпочинку — 2,9 млн осіб (28%). У середньому їм виплачують по 6,86 тис. грн.
Раніше ми повідомляли про те, що пенсіонерам можна отримати щомісячну надбавку у розмірі 150 грн. Таким правом можуть скористатися громадяни, які виховують неповнолітніх дітей.
Також ми писали про важливі нюанси в оформленні пенсійної виплати з інвалідності. Для вчасного призначення виплати необхідно у визначений термін подати заяву та відповідні документи.
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