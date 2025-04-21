Пенсії в Україні — хто зможе отримати на 50% більше

Люди похилого віку в одному з парків Києва. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Держава зацікавлена у більш пізньому виході українців на заслужений відпочинок. Так, пенсійне законодавство надає вигоди тим громадянам, які продовжать працювати після досягнення пенсійного віку, у вигляді суттєвого збільшення розміру пенсії.

Таке право прописане у законі 1058-IV "Про загальнообов'язкове пенсійне страхування".

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Стаття 29 відповідного закону передбачає, що пенсійні виплати громадян можуть бути збільшені, якщо за власним бажанням відмовляться від виходу на заслужений відпочинок, а натомість вирішать працювати далі.

Для таких випадків прописані умови, які необхідно виконати щодо власного страхового стажу. Якщо людина відмовиться від пенсії в 60 років, а оформить у 65 років, то держава гарантує чимале підвищення.

Так, більш пізній вихід на пенсію дозволить мати такий додатковий відсоток до суми пенсії:

відтермінування виходу на заслужений відпочинок до п'яти років — доплатять по 0,5% за кожен місяць;

відтермінування виходу на пенсію у понад п'яти років — нарахують по 0,75% за кожен місяць.

У підсумку сумлінні громадяни власною ініціативою можуть збільшити пенсії на 50%, якщо вийдуть на заслужений відпочинок на п'ять років та сім місяців пізніше.

Тобто, якщо людина могла претендувати на пенсію у 5 тис. грн, то завдяки відтермінуванню на близько п'ять років пенсія зросте на 2,5 тис. гривень.

Які пенсії в українців у 2025 році

За інформацією Пенсійного фонду України (ПФУ), у 2025 році кошти виплачують для 10,3 млн громадян, з них пенсію за віком нараховують для 7,5 млн громадян, решті — за вислугу років, соціальні пенсії та пенсії з інвалідності.

Кожному третьому українцю держава виплачує по трохи вище ніж 3 тис. грн пенсії. Такий розмір виплати мають понад 3 млн пенсіонерів.

Зокрема, 4,5 млн громадян отримують до 5 тис. грн пенсії, а 1,5 млн осіб — більш ніж 10 тис. грн.

Також, за даними ПФУ, приблизно третина пенсіонерів працює на заслуженому відпочинку — 2,9 млн осіб (28%). У середньому їм виплачують по 6,86 тис. грн.

Раніше ми повідомляли про те, що пенсіонерам можна отримати щомісячну надбавку у розмірі 150 грн. Таким правом можуть скористатися громадяни, які виховують неповнолітніх дітей.

Також ми писали про важливі нюанси в оформленні пенсійної виплати з інвалідності. Для вчасного призначення виплати необхідно у визначений термін подати заяву та відповідні документи.