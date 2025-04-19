Пенсії в Україні — хто за станом здоров'я отримає доплату у майже 1 тис. грн

Жінка похилого віку на одній з вулиць Києва. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Держава надає фінансову допомогу у майже 1 тис. грн щомісяця деяким громадянам похилого віку у 2025 році. Йдеться про надбавку до пенсій для осіб, які мають проблеми зі здоров'ям та залишились самотніми наприкінці життя.

Така норма прописана у законі 1664-IX.

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Йдеться про закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій окремим категоріям осіб та рішення уряду". Згідно з ним, грошова допомога передбачена самотнім та хворим громадянам, вік яких перевищує 80 років.



Для отримання права на щомісячну надбавку до пенсії громадяни повинні відповідати таким вимогам:

пенсіонер досяг 80 років;

громадянин проживає самостійно;

медично доведена необхідність стороннього догляду через стан здоров’я;

нараховують пенсію за віком.

Як зазначається, не всі громадяни, які мають проблеми зі здоров'ям, зможуть отримати відповідну допомогу. Виплата не передбачена у випадку, якщо людині виплачують пенсію за інвалідністю.

Розмір надбавки та як правильно оформити

Розмір виплати одиноким особам, які досягли 80-річного віку та за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

У 2025 році розмір прожиткового мінімуму залишився на рівні попереднього року і становить 2361 грн. Тобто розмір відповідної щомісячної доплати до пенсії дорівнює 944 грн.

Для оформлення надбавки необхідно звернутися до відділу Пенсійного фонду. Перед цим громадянин має відвідати медзаклад, адже необхідність постійного стороннього догляду має бути затверджена висновками лікарів та підтверджена документально.

У ПФУ потрібно надати, окрім заяви, такі документи:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний номер;

висновок лікарсько-консультативної комісії, де зазначена необхідність регулярного стороннього догляду;

витяг з ПФУ про те, що громадянин не отримує надбавки з догляду до пенсії.

"Виплата державної соціальної допомоги на догляд і покриття витрат на її доставку здійснюються за рахунок коштів державного бюджету", — наголошується у законі.

Раніше ми писали, що навіть із середнім доходом українці матимуть право на пенсію, що не перевищить 5,27 тис. грн. Йдеться про зарплату у 18,6 тис. грн.

Також повідомляли про надбавки до пенсії у 1,18 тис. грн. Таку суму доплачують за утримання непрацездатних членів родини військовим пенсіонерам.