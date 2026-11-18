Людина знімає гроші в банкоматі. Фото: Новини.LIVE

Державна допомога для переселенців, які змушені починати життя на новому місці, є суттєвою підтримкою. Але гроші призначають на кожні пів року. Далі комусь допомогу продовжують автоматично, а іншим доводиться підтверджувати своє право на виплати. Є й ситуації, коли підтримку можуть взагалі припинити. Відомо, що перевірити українцям зі статусом ВПО.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на роз'яснення Пенсійного фонду України.

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Кому продовжать виплати без звернення

Частині людей виплати можуть продовжити ще на шість місяців без повторного звернення. Це стосується:

Пенсіонерів, якщо їхня пенсія не перевищує чотирьох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, установлених на початок року.

Людей з інвалідністю I та II групи.

Дітей з інвалідністю та дітей із визначеними тяжкими захворюваннями.

Дітей-сиріт і дітей без батьківського піклування, а також осіб із їх числа до 23 років.

Прийомних батьків, батьків-вихователів та опікунів, які належать до передбачених категорій.

Але можливі ситуації, коли автоматичного продовження не відбулося. У такому випадку людина, яка має право на допомогу, може звернутися до ПФУ із заявою.

Хто ризикує залишитися без виплат ВПО

Йдеться про людей, які виїхали із зон бойових дій або окупації, а також тих, чиє житло зруйноване або стало непридатним для проживання через війну. Для таких родин має значення дохід. У середньому на одного отримувача допомоги він не повинен перевищувати чотирьох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб.

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Крім того, враховують сімейні обставини. Продовжити виплати за заявою можуть, серед інших, родини:

з дітьми, якщо виконуються встановлені умови;

у яких хтось доглядає за маленькою дитиною, людиною з інвалідністю або особою віком від 80 років;

де є людина, яка зареєструвалася в центрі зайнятості та шукає роботу;

у яких працездатні члени сім'ї працюють, а також є діти до 18 років;

де всі члени сім'ї є непрацездатними.

Коли виплати припинять через безробіття

Окремі правила стосуються родин, у яких є кілька дорослих працездатних людей без роботи. Якщо такій сім'ї продовжили допомогу ще на шість місяців, протягом наступних двох місяців усі непрацюючі працездатні члени сім'ї, крім одного отримувача допомоги, повинні виконати одну з умов:

зареєструватися в центрі зайнятості;

почати працювати;

розпочати іншу дозволену законом діяльність.

Якщо цього не зробити, виплату цій людині припинять. Але гроші можна повернути. Якщо протягом того самого шестимісячного періоду знайти роботу або зареєструватися в центрі зайнятості, виплату поновлять із місяця виконання цієї умови.

Кому допомогу дадуть лише після заяви

Є категорії переселенців, яким виплати на наступний період призначають після особистого звернення. Серед них:

вагітні жінки після 30-го тижня вагітності, а для окремих постраждалих від Чорнобильської катастрофи — після 27-го;

люди з інвалідністю III групи;

особи від 60 років, які не мають права на пенсію або отримують відповідну соціальну допомогу;

люди з тяжкими захворюваннями, яким інвалідність не встановили;

окремі категорії дітей, які залишилися без батьківського піклування.

Для частини цих отримувачів також перевіряють доходи родини. Стан здоров'я чи інші обставини потрібно підтвердити документами.

Які виплати передбачені для дітей переселенців

Допомогу можуть призначити дітям до 6 років, а для дітей з особливими освітніми потребами передбачені інші вікові межі. Для школярів старшого віку враховують, де саме проживає родина та як організоване навчання. Щоб отримати виплати, один із батьків або законний представник повинен подати заяву.

Раніше Новини.LIVE розповідали, хто з переселенців може отримати допомогу на підготовку до зими. Подати заявку можуть ВПО з шести громад Дніпропетровщини, якщо дохід на одну людину не перевищує 8 422 гривні і родина належить до вразливих категорій. Для реєстрації знадобляться паспорт, код, IBAN та документи, що підтверджують вразливість.

Також Новини.LIVE писали про допомогу родинам з дітьми, які постраждали від війни. Такий статус не передбачає окремої грошової виплати, але сім’я може отримувати 3 000 гривень на дитину як ВПО або оформити пенсію по втраті годувальника.