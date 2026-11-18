Человек снимает деньги в банкомате. Фото: Новини.LIVE

Государственная помощь для переселенцев, вынужденных начинать жизнь на новом месте, является существенной поддержкой. Однако деньги выделяются раз в полгода. Далее кому-то помощь продлевают автоматически, а другим приходится подтверждать свое право на выплаты. Бывают и ситуации, когда поддержку могут вообще прекратить. Что нужно знать украинцам со статусом ВПЛ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на разъяснения Пенсионного фонда Украины.

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Кому продлят выплаты без повторного обращения

Части людей выплаты могут продлить еще на шесть месяцев без повторного обращения. Это касается:

Пенсионеров, если их пенсия не превышает четырех прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц, установленных на начало года.

Людей с инвалидностью I и II группы.

Детей с инвалидностью и детей с определенными тяжелыми заболеваниями.

Детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также лиц из их числа в возрасте до 23 лет.

Приемных родителей, родителей-воспитателей и опекунов, относящихся к указанным категориям.

Однако возможны ситуации, когда автоматического продления не произошло. В таком случае лицо, имеющее право на пособие, может обратиться в ПФУ с заявлением.

Кто рискует остаться без выплат ВПЛ

Речь идет о людях, которые выехали из зон боевых действий или оккупации, а также о тех, чье жилье разрушено или стало непригодным для проживания из-за войны. Для таких семей имеет значение доход. В среднем на одного получателя помощи он не должен превышать четыре прожиточных минимума для нетрудоспособных лиц.

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Кроме того, учитываются семейные обстоятельства. Продлить выплаты по заявлению могут, в частности, семьи:

с детьми, если соблюдаются установленные условия;

в которых кто-то ухаживает за маленьким ребенком, человеком с инвалидностью или лицом в возрасте от 80 лет;

в которых есть человек, зарегистрированный в центре занятости и ищущий работу;

в которых трудоспособные члены семьи работают, а также есть дети до 18 лет;

в которых все члены семьи являются нетрудоспособными.

Когда выплаты прекратятся из-за безработицы

Отдельные правила касаются семей, в которых есть несколько взрослых трудоспособных людей без работы. Если такой семье продлили пособие еще на шесть месяцев, в течение следующих двух месяцев все неработающие трудоспособные члены семьи, кроме одного получателя пособия, должны выполнить одно из условий:

зарегистрироваться в центре занятости;

начать работать;

начать другую разрешенную законом деятельность.

Если этого не сделать, выплату этому человеку прекратят. Но деньги можно вернуть. Если в течение того же шестимесячного периода найти работу или зарегистрироваться в центре занятости, выплату возобновят с месяца выполнения этого условия.

Кому помощь назначат только после заявления

Есть категории переселенцев, которым выплаты на следующий период назначают после личного обращения. Среди них:

беременные женщины после 30-й недели беременности, а для отдельных пострадавших от Чернобыльской катастрофы — после 27-й;

люди с инвалидностью III группы;

лица от 60 лет, не имеющие права на пенсию или получающие соответствующую социальную помощь;

люди с тяжелыми заболеваниями, которым инвалидность не установлена;

отдельные категории детей, оставшихся без родительской опеки.

Для части этих получателей также проверяются доходы семьи. Состояние здоровья или другие обстоятельства необходимо подтвердить документами.

Какие выплаты предусмотрены для детей переселенцев

Помощь может быть назначена детям до 6 лет, а для детей с особыми образовательными потребностями предусмотрены другие возрастные ограничения. Для школьников старшего возраста учитывается, где именно проживает семья и как организовано обучение. Чтобы получить выплаты, один из родителей или законный представитель должен подать заявление.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кто из переселенцев может получить помощь на подготовку к зиме. Подать заявку могут ВПЛ из шести общин Днепропетровской области, если доход на одного человека не превышает 8 422 гривны и семья относится к уязвимым категориям. Для регистрации понадобятся паспорт, ИНН, IBAN и документы, подтверждающие уязвимость.

Также Новини.LIVE писали о помощи семьям с детьми, пострадавшим от войны. Такой статус не предусматривает отдельной денежной выплаты, но семья может получать 3 000 гривен на ребенка как ВПЛ или оформить пенсию по потере кормильца.