Діти, які постраждали внаслідок війни: скільки виплачують родинам та від чого залежить сума

Жінки з дітьми та сумками. Фото: Новини.LIVE

Українські родини можуть оформити дитині статус постраждалої внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Однак сам статус не дає права на окрему державну грошову виплату. Водночас сім’ї можуть претендувати на іншу фінансову підтримку, зокрема допомогу для внутрішньо переміщених осіб або пенсію у зв’язку з втратою годувальника, якщо виконані відповідні умови.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на роз’яснення Юридичного порадника для ВПО.

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Чи дає статус постраждалої від війни дитини право на виплати

В Україні передбачено спеціальний статус для дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Його можуть отримати ті, хто до досягнення 18 років зазнав фізичного або психологічного насильства, був примусово переміщений, отримав поранення або втратив батьків через війну.

Сам статус не дає права на окрему універсальну державну грошову виплату. Він передбачає окремі пільги, зокрема безоплатне харчування в закладах освіти та першочергове зарахування до державних і комунальних дитсадків.

Проте родина може мати право на інші види фінансової підтримки. Для цього потрібно враховувати додаткові обставини: чи має сім’я статус внутрішньо переміщених осіб, чи загинув один із батьків і чи відповідає родина умовам конкретної програми.

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Допомога ВПО на дитину: скільки можна отримувати

У 2026 році допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам становить 3 000 гривень на місяць на дитину та 2 000 гривень на дорослого отримувача. Виплату призначають на кожного члена сім’ї, який відповідає встановленим вимогам.

Право на допомогу можуть мати родини, які отримали довідку ВПО та відповідають критеріям програми. У 2026 році правила щодо виплат дітям змінилися: допомогу на дитину можуть призначати незалежно від доходу батьків, однак сім’я має відповідати встановленим вимогам щодо майнового стану. Для дітей шкільного віку також враховують фактичне місце проживання та навчання.

Допомогу призначають на шість місяців із можливістю продовження за встановленими правилами.

Важливо, що статус постраждалої від війни дитини не замінює статус ВПО. Якщо родина не є внутрішньо переміщеною особою, отримати виплату лише на підставі статусу постраждалої дитини не можна.

Щоб оформити допомогу, потрібно звернутися до Пенсійного фонду України та подати заяву. Перед зверненням варто уточнити актуальні вимоги й перелік документів, оскільки право на виплату залежить від обставин конкретної сім’ї.

Пенсія після загибелі одного з батьків: хто може отримувати гроші

Якщо дитина втратила матір або батька, родині варто перевірити право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника. Це окремий вид державної підтримки, який призначають за встановленими законодавством умовами.

На таку пенсію можуть претендувати діти померлого годувальника. Зазвичай виплату призначають до досягнення 18 років, а в разі навчання за денною формою — за передбачених законом умов до 23 років. Право на пенсію також мають діти-сироти в установленому порядку.

Для призначення пенсії за загальною системою пенсійного страхування враховують страховий стаж померлого та інші обставини, визначені законодавством.

Розмір виплати залежить від розрахункової пенсії за віком померлого годувальника. За загальним правилом на одного непрацездатного члена сім’ї призначають 50% такої пенсії, а на двох і більше — 100%, які розподіляють між ними порівну. Для дітей-сиріт діють окремі правила розрахунку.

Якщо загиблий був військовослужбовцем, порядок призначення та розмір пенсійного забезпечення можуть відрізнятися. У такому разі родині необхідно уточнити умови у Пенсійному фонді або відповідному уповноваженому органі.

Для оформлення пенсії потрібно подати заяву та документи, що підтверджують смерть годувальника, родинні зв’язки й інші обставини, необхідні для призначення виплати.

Яку допомогу може отримати родина, якщо дитина втратила батьків через обстріл

Якщо один із батьків загинув унаслідок обстрілу, родині варто перевірити право не лише на статус постраждалої від війни дитини, а й на інші передбачені законом види підтримки.

Зокрема, за наявності відповідних підстав можна звернутися щодо призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника. Якщо родина також має статус ВПО, потрібно окремо перевірити право на допомогу на проживання.

Не слід автоматично розраховувати на одноразову державну компенсацію за загибель цивільної особи. Для таких виплат потрібні окремі правові підстави та чинний механізм призначення. Перед поданням заяви варто перевірити, чи діє відповідна програма та чи належить сім’я до визначеної категорії отримувачів.

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