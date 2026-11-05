Людина тримає гривневі купюри у руці. Фото: Новини.LIVE

У листопаді 2026 року деякі домогосподарства можуть отримати грошову допомогу від представництва благодійного фонду "Карітас України" на підготовку до зимового сезону. Виплати доступні виключно внутрішньо переміщеним особам (ВПО) на облаштування сільськогосподарських споруд.

Про те, де і кому нададуть підтримку, розповідають Новини.LIVE.

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Фіндопомога від Карітас на утеплення у зимовий період

Йдеться про проєкт "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні" від БФ "Карітас Кам’янське".

Як зазначають у фонді, цієї осені благодійники зосередили свою діяльність на Дніпропетровській області, яка регулярно потерпає від російських обстрілів.

Зокрема, звернутися за оформленням фіндопомоги на зиму для утеплення сільськогосподарських споруд можуть жителі низки населених пунктів.

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Програма реалізується в таких громадах:

Криничанській;

Вишнівській;

Лихівській;

Саксаганській;

Божедарівській;

Верхньодніпровській.

Хто може оформити гранти на зиму

БФ "Карітас Кам’янське" надасть грантову допомогу для підготовки сільськогосподарських споруд до зимового періоду тільки внутрішньо переміщеним особам. Однак важлива наявність вразливостей:

Багатодітні родини; Громадяни з інвалідністю/серйозними хворобами; Самотні батьки та опікуни неповнолітніх дітей; Безробітні віком від 50 років; Одинокі люди від 60 років; Вагітні жінки та родини з дітьми до трьох років.

Важливо, щоб середньомісячний дохід на одну особу не перевищував 8 422 грн, і заявники раніше не отримували аналогічну допомогу на ведення сільського господарства (агрогранти).

Як зареєструватися у проєкті та необхідні документи

Громадяни, які відповідають умовам проєкту "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні", можуть подавати заявки до фонду.

Для цього необхідно подбати про такі документи:

паспорти;

ідентифікаційні коди;

номер рахунку у банку (IBAN);

документи дітей (за наявності);

документи, що підтвердять вразливість.

Для ID-карток необхідний витяг про місце реєстрації.

Всі охочі можуть звернутися за номером гарячої лінії (з Пн–Пт, 10:00–16:00):

068 175 78 08;

050 081 00 69.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що у листопаді на Дніпропетровщині громадяни зможуть отримати від міжнародної організації ZOA цільову грошову допомогу на купівлю твердого палива. Програма доступна тільки вразливим категоріям населення.

Ще Новини.LIVE писали про те, що цьогоріч ЮНІСЕФ надасть у Чернігові родинам з дітьми гуманітарну підтримку. Звернутися за отриманням допомоги зможуть ті, чиє житло постраждало від бойових дій. Такий вид підтримки доступний для вразливих домогосподарств з дітьми.