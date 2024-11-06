Скільки отримують судді та прокурори після виходу на пенсію

Гроші під суддівським молотком. Фото: Pravo

Українські спецпенсіонери отримують пристойні виплати після виходу на пенсію. Станом на початок 2024 року розмір довічного утримання, яке виплачували суддям, складав майже 100 тис. грн. Прокурори ж отримували близько 21 тис. грн.

Такі дані надало Міністерство соціальної політики України на запит Економічної правди.

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Скільки спецпенсіонерів є в Україні

У відомстві зазначили, що загалом кількість пенсіонерів в Україні скорочується, однак чисельність спецпенсіонерів навпаки зростає.

"Кількість одержувачів цих виплат станом на вересень 2024 року складає 777,8 тисячі осіб, що становить 7,5% загальної чисельності пенсіонерів (10 328,1 тис. осіб)", — зазначили у Мінсоцполітики.

Скільки отримують судді та прокурори на пенсії

Як повідомили у Мінсоцполітики, в Україні є чотири чинні закони, які визначають спеціальні умови виходу на пенсію. Крім того, є ще й дев’ять законів, які вже не мають чинності, але відповідно до них люди продовжують отримувати спеціальні пенсії.

Найбільший розмір пенсій у суддів. Станом на початок 2024 року середній розмір виплати для них становив 99 737 грн. Суддів-пенсіонерів, які отримують довічне утримання, в Україні є 3 769 осіб.

Другі за розміром пенсії отримують прокурори. В Україні є 5851 така особа. Їм щомісяця виплачують в середньому 21 940 грн.

Які пенсії отримують військові, "чорнобильці" та поліцейські

Однак такі розміри пенсій в Україні отримують далеко не всі. До прикладу, так звана "чорнобильська пенсія" становить 12 910 грн. Її виплачують понад 97 тисячам українців.

Найбільша категорія спецпенсіонерів в Україні — це колишні військовослужбовці та працівники силових структур. Станом на 1 жовтня в Україні є 650 тисяч таких осіб.

В середньому колишній військовий в Україні отримує 8 713 грн пенсії. Виплати для колишніх працівників правоохоронних органів складають 10 032 грн.

Який розмір пенсій у депутатів

В Україні є 653 особи, які раніше були депутатами та вийшли на пенсію. Їм щомісяця виплачують 17 890 грн.

Крім того, 1679 українців отримують пенсії за законом "Про службу в органах місцевого самоврядування". Середній розмір таких виплат складає 6166,77 грн.

Помічники народних депутатів отримують пенсію у розмірі 5906,41 грн. Наразі в Україні є 78 осіб, які отримують такі виплати.

Крім того, 30 осіб отримують щомісячні виплати відповідно до закону "Про Кабінет міністрів України". Їхній розмір складає 17 140 грн.

Додамо, що наразі середній розмір пенсії за віком в Україні складає 5635,48 грн. Ті, хто має інвалідність отримують 4892,57 грн.

Нагадаємо, прокурорам в Україні можуть знизити розмір пенсій. Це стане можливим після затвердження єдиного підходу до перерахунку пенсій.

Чиновники Пенсійного фонду України в середньому отримують пенсії у розмірі 20 тисяч гривень, мінімальна пенсія для таких українців складає 9 тисяч.