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Прокурори можуть залишитися без космічних пенсій — деталі

1 листопада 2024 12:35
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Пенсії прокурорів планують знизити — деталі законопроєкту
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Прокурори в Україні можуть втратити свої величезні пенсії. Це стане можливим, якщо в Україні затвердять єдиний підхід до перерахунку пенсій, незалежно від закону, на основі якого вони обчислюються.

Про це йдеться в новому законопроєкті №12165 про пенсійне забезпечення окремих категорій працівників (службовців), який внесла до Верховної Ради України голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Галина Третьякова.

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Деталі законопроєкту

"Попри війну, в Україні склалася ситуація, за якої через різне застосування норм пенсійного законодавства за останні 10 років збільшилася кількість позовів до суду щодо призначення та встановлення за рішенням суду пенсій, в першу чергу, прокурорами. Крім того працівники органів прокуратури поряд із привілейованими умовами обчислення пенсій мають виключне право призначати пенсію за вислугу років, не залишаючи свою роботу та отримувати прокурорську зарплату у подвоєному розмірі", — йдеться в пояснювальній записці.

У документі також зазначається, що ситуація з пенсіями є неприпустимою і потребує реформ. Пропонується запровадити єдині умови для перерахунку спеціальних пенсій, незалежно від законодавства, за яким вони обчислюються, а також встановити спільні принципи для призначення пенсій за вислугу років.

Законопроєктом передбачається низка змін:

  • Призначення пенсії за вислугу років для прокурорів лише після їх звільнення з органів прокуратури.
  • Перерахунок пенсій для силовиків і працівників прокуратури з урахуванням зростання доходів населення в Україні та інфляції, зокрема через застосування коефіцієнта збільшення.
  • Запровадження з 1 січня 2025 року частини п’ятої статті 61 Закону "Про правотворчу діяльність", що забороняє судам застосовувати норми, визнані Конституційним Судом України неконституційними, навіть якщо вони діяли раніше. Це положення також було включене до Меморандуму з МВФ.
  • Встановлення вимоги, що зміни до пенсійного законодавства можуть вноситися виключно через окремий закон про внесення змін до Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" або Закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Прикінцеві положення законопроєкту передбачають, що Кабінет Міністрів має подати до Верховної Ради законопроєкт щодо впровадження з 1 липня 2026 року професійної пенсійної системи для працівників прокуратури, суддів, службовців правоохоронних та оборонних органів, а також антикорупційних установ. Ця система передбачатиме елементи накопичення для осіб на високооплачуваних посадах, середньомісячна заробітна плата яких перевищує середньомісячний дохід по країні за попередній рік, і фінансуватиметься за рахунок частини доходів із таких посад.

Законопроєкт також передбачає, що пенсії, призначені військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим законом, та їхнім родинам, щороку перераховуватимуться з 1 березня. Перерахунок здійснюватиметься з урахуванням зростання грошових доходів населення та інфляції на підставі коефіцієнта збільшення. Порядок і умови цього перерахунку визначатиме Кабінет Міністрів.

Водночас залишиться можливість перерахунку пенсії з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інших доплат. Перерахунок буде проведено за минулий час, але не більш ніж за 12 місяців з дня подання додаткових документів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, 30 жовтня 2024 року Верховна Рада України підтримала правку, яка скасовує підвищення зарплат прокурорам у 2025 році на три мільярди гривень. За це рішення проголосувало 242 народних обранці.

Ми також писали, що депутат Київської міської ради Леонід Ємець переконаний, що брати хабарі прокурорів і суддів спонукає невелика зарплата. При цьому він звернув увагу, що велика зарплатня ніяк не гарантує, що людина не братиме хабар.

законопроєкт прокурори Галина Третьякова гроші пенсії

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