Якими будуть виплати пенсії для українців з 1 листопада 2024 року

Гроші у руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

У листопаді 2024 року пенсії збільшать для пенсіонерів, які мають право на вікову надбавку. Підвищення торкнеться тих, хто досягне віку 70, 75 чи 80 років.

Новини.LIVE розповідають, як зміняться пенсії для українців з 1 листопада.

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Якими будуть пенсії у листопаді

У листопаді 2024 року окремі категорії пенсіонерів отримають надбавки до пенсії. Це стосується тих, хто досягне віку 70, 75 або 80 років.

Для призначення надбавки загальний розмір пенсійних виплат не повинен перевищувати 10 340,35 грн (середня зарплата для розрахунку пенсій за 2020 рік).

Поточні розміри вікових надбавок:

70-74 роки — додатково 300 грн;

75–79 років — 456 грн;

80 років і старше — 570 грн.

Пенсіонери, які досягнуть зазначеного віку у листопаді, отримають надбавку автоматично, без необхідності звертатися до Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, ми писали про пенсії військових на держутриманні. За правилами, українські військовослужбовці мають право на декілька видів пенсій.

Також ми писали, що реформа МСЕК не вплине на виплати пенсій для людей з інвалідністю, які мають на них законне право. У цьому запевнила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.