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Які пенсії призначили собі керівники ПФУ — відомі суми

1 листопада 2024 09:40
Карина Приходько - Редактор
Пенсії чиновників ПФУ — стали відомі виплати посадовців
Пенсіонерка тримає гроші. Ілюстративне фото: depositphotos.com
Карина Приходько - Редактор

Максимальна пенсія чиновника Пенсійного фонду України складає близько 20 тисяч гривень, а мінімальна — 9 тисяч. Водночас є випадки, коли посадовці вже досягли пенсійного віку та отримують за це виплати, але попри це залишаються далі працювати. 

Видання OBOZ.UA з'ясувало, які пенсії та зарплати отримують чиновники ПФУ.

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За даними видання, керівники Пенсійного фонду в Україні не мають якихось окремих умов для виходу на заслужений відпочинок. Проте саме їхня робота визначає, чи правильно нараховують стаж та заробітні плати при розрахунках виплат. 

Стало відомі, які пенсійні виплати отримують підлеглі Пенсійного фонду в різних регіонах України:

Вінницька область: начальник ГУ ПФУ Олена Корчака (58 років) отримує пенсію у розмірі 9496 грн. Водночас вона ще досі працює та отримує зарплату у розмірі 63700 грн;

Волинська область: Леся Некса ще не вийшла на пенсію, тому отримує лише зарплату у розмірі 50 211 грн;

Дніпропетровська область: Юрій Козак уже має пенсію та отримує 12 624 грн, також він має зарплату у розмірі 71 751 грн;

Донецька область: тут керівниця ГУ ПФУ Наталія Рад отримує 64 594 грн зарплати та 15 704 грн пенсії;

Житомирська область: Іван Заінчковський має 15 063 грн пенсії та 62 015 грн зарплати;

Закарпатська область: начальник Анастасія Пентек також вже на пенсії і отримує 14 574 грн, водночас її заробітна плата складає 51 434 грн;

Запорізька область: Світлана Жмурко ще не на пенсії, тому отримує лише заплату у розмірі 68 140 грн;

Чернівецька область: тут начальник ГУ ПФУ Михайло Романів, його пенсія — 16 645 грн, а зарплата — 99 748 грн;

Черкаська область: Світлана Зінник — перший заступник ГУ ПФУ і отримує 20 930 грн пенсії та 39 071 грн зарплати;

Хмельницька область: Марія Квятківська також перший заступник начальника ГУ ПФУ в регіоні, тому має пенсію розміром 20 930 грн, а зарплату в 57 698 грн;

Харківська область: Інна Колісниченко є заступником начальника ГУ ПФУ і отримує лише зарплату — 51 780 грн;

Тернопільська область: тут начальник Пенсійного фонду Ігор Москалик, у нього 12 737 грн пенсії та 59 620 грн зарплати;

Сумська область: тут начальник ГУ ПФУ Тетяна Зленко отримує лише зарплату у розмірі 62 683 грн;

Полтавська область: тут начальник Володимир Тараторін отримує пенсію розміром 10 105 грн та зарплату в 58 882 грн;

Одеська область: Олександр Буряченко ще не на пенсії. тому має лише зарплату у розмірі 63 736 грн. 

Миколаївська область: керівником ГУ ПФУ тут є Олена Сичугова і вона отримує лише заробітну плату у розмірі 61 792 грн;

Львівська область: Галина Недзельська отримує 10 998 грн пенсії та 66 026 грн зарплати;

Кіровоградська область: начальниця ГУ ПФУ у цьому регіоні Наталія Сімонян отримує лише зарплату у розмірі 58 132 грн; 

Київська область: тут Василь Фатхутдінов має і зарплату, і пенсію, 65 027 грн та 20 930 грн відповідно. 

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, хто з керівників МСЕК має найбільші статки. На першій сходинці антирейтингу голова комісії у Хмельницькому. 

Також ми писали, скільки заробляє президент України Володимир Зеленський. 

Україна Пенсійний Фонд чиновники гроші пенсії

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