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Счастливая старость — какие пенсии получают судьи и прокуроры

6 ноября 2024 06:10
Ольга Антоновская - редактор
Сколько получают судьи и прокуроры после выхода на пенсию
Деньги под судейским молотком. Фото: Pravo
Ольга Антоновская - редактор

Украинские спецпенсионеры получают приличные выплаты после выхода на пенсию. На начало 2024 года размер пожизненного содержания, выплачиваемого судьям, составлял почти 100 тыс. грн. Прокуроры получали около 21 тыс. грн.

Такие данные предоставило Министерство социальной политики Украины по запросу Экономической правды.

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Сколько спецпенсионеров есть в Украине

В ведомстве отметили, что количество пенсионеров в Украине в целом сокращается, однако численность спецпенсионеров наоборот растет.

"Количество получателей этих выплат по состоянию на сентябрь 2024 года составляет 777,8 тысяч человек, что составляет 7,5% общей численности пенсионеров (10 328,1 тыс. человек)", — отметили в Минсоцполитики.

Сколько получают судьи и прокуроры на пенсии

Как сообщили в Минсоцполитики, в Украине есть четыре действующих закона, определяющих специальные условия выхода на пенсию. Кроме того, есть еще и девять законов, уже не имеющих силы, но в соответствии с ними люди продолжают получать специальные пенсии.

Самый большой размер пенсий у судей. По состоянию на начало 2024 средний размер выплаты для них составил 99 737 грн. Судей-пенсионеров, получающих пожизненное содержание, в Украине 3769 человек.

Вторые по размеру пенсии получают прокуроры. В Украине есть 5851 такое лицо. Им ежемесячно выплачивается в среднем 21 940 грн.

Какие пенсии получают военные, "чернобыльцы" и полицейские

Однако такие размеры пенсий в Украине получают далеко не все. К примеру, так называемая "чернобыльская пенсия" составляет 12 910 грн. Ее выплачивают более 97 тысяч украинцев.

Самая большая категория спецпенсионеров в Украине — это бывшие военнослужащие и работники силовых структур. По состоянию на 1 октября в Украине есть 650 тысяч таких лиц.

В среднем бывший военный в Украине получает 8 713 грн пенсии. Выплаты для бывших работников правоохранительных органов составляют 10 032 грн.

Какой размер пенсий у депутатов

В Украине есть 653 человека, которые раньше были депутатами и вышли на пенсию. Им ежемесячно выплачивается 17 890 грн.

Кроме того, 1679 украинцев получают пенсии по закону "О службе в органах местного самоуправления". Средний размер таких выплат составляет 6166,77 грн.

Помощники народных депутатов получают пенсию в размере 5906,41 грн. Сейчас в Украине есть 78 человек, которые получают такие выплаты.

Кроме того, 30 человек получают ежемесячные выплаты согласно закону "О Кабинете Министров Украины". Их размер составляет 17 140 грн.

Добавим, что средний размер пенсии по возрасту в Украине составляет 5635,48 грн. Те, кто имеет инвалидность, получают 4892,57 грн.

Напомним, прокурорам в Украине могут снизить размер пенсий. Это станет возможным после утверждения единого подхода к перерасчету пенсий.

Чиновники Пенсионного фонда Украины в среднем получают пенсии в размере 20 тысяч гривен, минимальная пенсия для таких украинцев составляет 9 тысяч.

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