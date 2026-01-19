Українців дурять з роботою в інтернеті — як не стати жертвою шахраїв

Людина за комп'ютером. Фото: Unsplash

В інтернеті можна знайти чимало оголошень про "легку онлайн-роботу" за яку платять пристойні гроші. Та українців попереджають, що пропонувати роботу з привабливими умовами можуть шахраї, які використовують схеми псевдопрацевлаштування.

Про це розповіли у Telegram-каналі поліції Дніпропетровської області.

Роботодавці-шахраї

Оголошення про швидкий та простий заробіток часто з'являються у соціальних мережах, месенджерах або ж у коментарях під популярними дописами. Як попереджають правоохоронці, зловмисники називають себе роботодавцями з "міжнародних компаній", які шукають нових працівників та пропонують їм вигідні умови праці:

вільний графік;

мінімальні вимоги;

робота "на телефоні";

гарантований дохід.

Йдеться про доволі просту "роботу": поставити вподобайку, написати коментар чи відгук, підписатися на сторінку або спробувати себе у ролі "онлайн-асистента". Щоб усе виглядало правдоподібно, на першому етапі шахраї можуть навіть виплатити невелику суму у сотню гривень.

Та надалі умови стають жорскішими. Так, зловмисники попереджають своїх жертв, що якщо вони хочуть заробляти більше, то доведеться виконувати "серйознішу роботу". Серед іншого їм пропонують оплатити активацію акаунту, комісію, навчання або спеціальний доступ. Суми бувають невеликими, тому громадяни можуть і не запідозрити обман, та якщо виконати хоча б один платіж — вимоги зростуть ще більше.

Іноді шахраї навіть намагаються отримати реквізити банківських карток, CVV-коди, одноразові паролі з SMS або ж вмовляють встановити сторонні застосунки.

"Такі дії можуть призвести до втрати коштів, доступу до банківських рахунків чи персональних даних", — йдеться у повідомленні.

При чому втрата власних заощаджень — не найгірший наслідок, адже шахраї можуть оформити кредит на чуже ім'я або ж використовувати дані своєї жертви у подальших злочинах.

Як уникнути проблем

В поліції наголошують, що якщо роботодавець реальний, то він ніколи не вимагатиме гроші за працевлаштування чи за "доступ до роботи". Тож якщо хочете погодитися на пропозицію, спочатку перевірте, що за компанія пропонує роботу. Дані про фірму можна знайти на офіційних сайтах, у державних реєстрах та відкритих джерелах.

Правоохоронці закликають українців з осторогою ставитися до оголошень, у яких йде мова про отримання прибутків за короткий час. Якщо натрапили на підозрілі оголошення або якщо ви вже стали жертвою шахрайства, необхідно негайно звернутися до поліції та заблокувати всі фінансові операції.

Раніше ми розповідали, що шахраї придумали фейк про компенсації за відключення світла. В Ощадбанку пояснили, як працює схема аферистів. Дізнавайтесь також, що таке фішингові атаки та як від них захиститися.