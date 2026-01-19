Украинцев обманывают с работой в интернете — как не стать жертвой мошенников

Человек за компьютером. Фото: Unsplash

В интернете можно найти немало объявлений о "легкой онлайн-работе" за которую платят приличные деньги. Но украинцев предупреждают, что предлагать работу с привлекательными условиями могут мошенники, которые используют схемы псевдотрудоустройства.

Об этом рассказали в Telegram-канале полиции Днепропетровской области.

Работодатели-мошенники

Объявления о быстром и простом заработке часто появляются в социальных сетях, мессенджерах или в комментариях под популярными сообщениями. Как предупреждают правоохранители, злоумышленники называют себя работодателями из "международных компаний", которые ищут новых работников и предлагают им выгодные условия труда:

свободный график;

минимальные требования;

работа "на телефоне";

гарантированный доход.

Речь идет о довольно простой "работе": поставить лайк, написать комментарий или отзыв, подписаться на страницу или попробовать себя в роли "онлайн-ассистента". Чтобы все выглядело правдоподобно, на первом этапе мошенники могут даже выплатить небольшую сумму в сотню гривен.

Но в дальнейшем условия становятся более жесткими. Так, злоумышленники предупреждают своих жертв, что если они хотят зарабатывать больше, то придется выполнять "серьезную работу". Среди прочего им предлагают оплатить активацию аккаунта, комиссию, обучение или специальный доступ. Суммы бывают небольшими, поэтому граждане могут и не заподозрить обман, но если сделать хотя бы один платеж — требования возрастут еще больше.

Иногда мошенники даже пытаются получить реквизиты банковских карт, CVV-коды, одноразовые пароли из SMS или же уговаривают установить сторонние приложения.

"Такие действия могут привести к потере средств, доступа к банковским счетам или персональных данных", — говорится в сообщении.

Причем потеря собственных сбережений — не худшее последствие, ведь мошенники могут оформить кредит на чужое имя или использовать данные своей жертвы в дальнейших преступлениях.

Как избежать проблем

В полиции отмечают, что если работодатель реальный, то он никогда не будет требовать деньги за трудоустройство или за "доступ к работе". Поэтому если хотите согласиться на предложение, сначала проверьте, что за компания предлагает работу. Данные о фирме можно найти на официальных сайтах, в государственных реестрах и открытых источниках.

Правоохранители призывают украинцев с осторожностью относиться к объявлениям, в которых идет речь о получении доходов за короткое время. Если наткнулись на подозрительные объявления или если вы уже стали жертвой мошенничества, необходимо немедленно обратиться в полицию и заблокировать все финансовые операции.

