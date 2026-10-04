Гроші з рахунку забрали шахраї: Верховний Суд пояснив, коли клієнту повернуть втрачені кошти

Чоловік знімає гроші з картки. Фото: Новини.LIVE

Українці, які стали жертвами шахраїв, не завжди можуть розраховувати на автоматичне повернення втрачених грошей. Верховний Суд у новій справі розглянув ситуацію, коли через "Приват24" з рахунку клієнта зникли 43 тисячі гривень. Водночас в іншій справі суд зобов'язав банк повернути клієнтці 40 тисяч євро. Різниця полягає в тому, чи доведено, що людина сама сприяла шахрайській операції.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на Судово-юридичну газету.

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Коли банк може не повернути вкрадені гроші

У свіжій справі, яку розглядав Верховний Суд, шахраї отримали доступ до банківського рахунку після того, як клієнт перейшов за фішинговим посиланням і розкрив конфіденційні дані.

Після цього через систему дистанційного банкінгу були проведені операції, внаслідок яких клієнт втратив близько 43 тисяч гривень.

Суд дійшов висновку, що відповідальність за збитки може покладатися на самого користувача, якщо його дії або бездіяльність сприяли втраті чи незаконному використанню інформації, необхідної для проведення платежів.

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Тобто якщо людина сама ввела логін, пароль, код або інші конфіденційні дані на фішинговому ресурсі, це може стати підставою для відмови у вимозі до банку компенсувати збитки.

Коли банк повинен повернути гроші

Водночас сам факт того, що шахраї скористалися банківським сервісом, не означає, що клієнт автоматично відповідає за втрату коштів.

У липні 2026 року Верховний Суд розглядав справу жінки, яка втратила депозит на 40 тисяч євро. Кошти були перераховані через "Приват24" і зняті третіми особами, поки власниця перебувала за кордоном.

Банк посилався на те, що операції були авторизовані з використанням фінансового номера клієнтки. Однак суд зазначив, що сама по собі успішна авторизація не доводить, що саме клієнт ініціював операції.

Верховний Суд також наголосив: якщо банк не доведе, що клієнт своїми діями або бездіяльністю сприяв втраті чи розголошенню даних, необхідних для проведення платежу, відповідальність не можна автоматично покладати на нього. У цій справі з банку стягнули 40 тисяч євро депозиту.

Що саме враховує суд

Отже, під час спору важливо не лише встановити, що гроші були списані шахраями. Значення має те, як саме зловмисники отримали доступ до рахунку та чи були дії клієнта причиною проведення операцій.

Якщо людина самостійно передала конфіденційні дані або виконала дії, які дозволили шахраям отримати доступ до рахунку, це може зіграти проти неї.

Якщо ж клієнт не передавав такі дані, не погоджував операції, а банк не зміг довести його сприяння шахрайству, відповідальність може бути покладена на фінансову установу.

Таким чином, сама наявність успішної авторизації в банківському застосунку ще не означає, що операцію здійснив саме власник рахунку. Це прямо випливає з позиції Верховного Суду у справі про депозит на 40 тисяч євро.

Що робити, якщо з рахунку зникли гроші

Якщо клієнт виявив несанкціоноване списання, важливо якомога швидше повідомити банк про інцидент і заблокувати картку або доступ до рахунку, якщо це необхідно.

Також варто звернутися до правоохоронців та зберегти всі докази: повідомлення, посилання, скриншоти, інформацію про підозрілі операції та листування з банком.

Окремо важливо зафіксувати час звернення до банку. Це допоможе підтвердити, коли клієнт дізнався про шахрайство і які дії зробив для припинення подальших операцій.

Чи повернуть гроші після шахрайства

Однозначної відповіді для всіх випадків немає. Якщо банк доведе, що клієнт власними діями сприяв втраті або розголошенню даних, необхідних для платежу, ризик збитків може залишитися на ньому.

Якщо ж таких доказів немає, а операції були проведені без волі клієнта, суд може покласти відповідальність на банк. Саме це сталося у справі про депозит на 40 тисяч євро.

Раніше Новини.LIVE писали, що шахраї використовують масовані атаки та повітряні тривоги для нових схем обману українців. Зловмисники можуть надсилати фейкові повідомлення про виплати, блокування рахунків або інші термінові ситуації. Через психологічний тиск люди ризикують втратити гроші та передати аферистам банківські дані.

Також Новини.LIVE повідомляли, що зняття готівки з картки може супроводжуватися комісією, якщо перевищити встановлений банком ліміт або скористатися певним банкоматом. У деяких випадках власні кошти можна отримати без додаткових витрат у межах визначених тарифом сум. Водночас умови залежать від банку, типу картки та способу отримання готівки.