Субсидію можуть урізати у жовтні: що ПФУ перевірить і чому зменшить виплату

Чоловік тримає платіжку в руках. Фото: Новини.LIVE

У жовтні Пенсійний фонд України проводить масовий перерахунок житлових субсидій на опалювальний сезон 2026–2027 років. Для більшості отримувачів допомогу перерахують автоматично, однак зміни у складі домогосподарства, доходах, майновому чи фінансовому стані можуть вплинути на право на виплату або її розмір.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

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Що перевірить ПФУ під час перерахунку субсидії

Для розрахунку субсидії на опалювальний сезон ПФУ враховує доходи домогосподарства за перший та другий квартали 2026 року. Для пенсіонерів беруть розмір пенсії, нарахований за серпень 2026 року. До сукупного доходу можуть входити зарплата, пенсія, грошове забезпечення військовослужбовців, стипендії, соціальні виплати та інші доходи.

Окремо Пенсійний фонд звертає увагу на зміни у складі домогосподарства та його майновому й фінансовому стані. Саме такі обставини можуть вплинути на розмір допомоги або право на її отримання.

Великі покупки можуть вплинути на субсидію

Під час визначення права на житлову субсидію враховуються певні фінансові операції, здійснені протягом 12 місяців перед місяцем призначення.

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Зокрема, йдеться про придбання нерухомого та рухомого майна або інших товарів довгострокового користування на суму понад 100 тисяч гривень. Також враховується наявність депозитів на суму понад 100 тисяч гривень.

Ще один поріг стосується купівлі іноземної валюти та дорогоцінних металів — якщо така операція перевищує 50 тисяч гривень. ПФУ зазначає, що про такі обставини отримувач субсидії має повідомити Фонд.

Зміни в родині також мають значення

На субсидію може вплинути зміна складу домогосподарства або сім'ї його члена. Наприклад, якщо хтось зареєструвався або виписався з житла, змінилося фактичне проживання людей чи їхній соціальний статус.

У таких випадках може знадобитися нова заява та декларація. ПФУ також враховує ситуації, коли фактична кількість мешканців відрізняється від кількості зареєстрованих осіб.

Зміни у комунальних послугах теж важливі

На розрахунок субсидії може вплинути зміна переліку житлово-комунальних послуг, їхніх надавачів або особових рахунків. Так само значення має зміна місця проживання чи площі житлового приміщення.

ПФУ наголошує, що про обставини, які можуть впливати на право або розмір субсидії, отримувачі мають повідомляти Фонд.

Доходи можуть змінити суму виплати

Під час розрахунку на опалювальний сезон 2026–2027 років ПФУ враховує доходи за перший і другий квартали 2026 року. До сукупного доходу, зокрема, входять зарплата, пенсія, грошове забезпечення військовослужбовців, стипендія, соціальні та страхові виплати.

Також враховуються окремі інші надходження, зокрема грошові перекази з-за кордону, дивіденди від цінних паперів, кошти від оренди землі та продажу майна.

Тому збільшення доходів домогосподарства може вплинути на розмір житлової субсидії, адже її суму визначають індивідуально з урахуванням доходів, складу домогосподарства та вартості комунальних послуг.

Через що можуть відмовити у субсидії

ПФУ також називає обставини, які можуть стати причиною відмови. Серед них — відсутність необхідних доходів або виплат, несплата ЄСВ за визначений законодавством період, певні фінансові операції протягом 12 місяців перед зверненням, а також наявність двох і більше житлових приміщень, крім передбачених законом винятків.

Водночас сам факт проведення перерахунку в жовтні не означає, що субсидію автоматично зменшать усім отримувачам. Для більшості домогосподарств, які вже мають рішення про призначення допомоги, перерахунок відбувається без повторного звернення.

Опалювальний період для субсидії триває з 1 жовтня 2026 року до 30 квітня 2027 року, а для послуг, пов'язаних безпосередньо з опаленням, розрахунок проводиться з урахуванням сезону з 16 жовтня до 15 квітня.

Раніше Новини.LIVE писали, кому призначать субсидію на зиму та з якого місяця почнуться виплати. Для більшості отримувачів допомогу перерахують автоматично. Водночас у деяких випадках українцям потрібно повторно звернутися до ПФУ.

Також Новини.LIVE розповідали, що робити, якщо субсидія на комунальні послуги не надійшла. Причиною можуть бути проблеми з документами, борги або зміни, які впливають на право на допомогу. У матеріалі є алгоритм дій для отримувачів субсидії.