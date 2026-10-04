Деньги со счета похитили мошенники: Верховный Суд разъяснил, когда клиенту вернут утраченные средства

Мужчина снимает деньги с карты. Фото: Новини.LIVE

Украинцы, ставшие жертвами мошенников, не всегда могут рассчитывать на автоматический возврат утраченных денег. Верховный Суд в новом деле рассмотрел ситуацию, когда через "Приват24" со счета клиента исчезли 43 тысячи гривен. В то же время в другом деле суд обязал банк вернуть клиентке 40 тысяч евро. Разница заключается в том, доказано ли, что человек сам способствовал мошеннической операции.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

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Когда банк может не вернуть украденные деньги

В недавнем деле, которое рассматривал Верховный Суд, мошенники получили доступ к банковскому счету после того, как клиент перешел по фишинговой ссылке и раскрыл конфиденциальные данные.

После этого через систему дистанционного банкинга были проведены операции, в результате которых клиент потерял около 43 тысяч гривен.

Суд пришел к выводу, что ответственность за убытки может возлагаться на самого пользователя, если его действия или бездействие способствовали утрате или незаконному использованию информации, необходимой для проведения платежей.

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То есть если человек сам ввел логин, пароль, код или другие конфиденциальные данные на фишинговом ресурсе, это может стать основанием для отказа в требовании к банку о компенсации убытков.

Когда банк должен вернуть деньги

В то же время сам факт того, что мошенники воспользовались банковским сервисом, не означает, что клиент автоматически несет ответственность за потерю средств.

В июле 2026 года Верховный Суд рассматривал дело женщины, которая потеряла депозит на 40 тысяч евро. Средства были переведены через "Приват24" и сняты третьими лицами, пока владелица находилась за границей.

Банк ссылался на то, что операции были авторизованы с использованием финансового номера клиентки. Однако суд отметил, что сама по себе успешная авторизация не доказывает, что именно клиент инициировал операции.

Верховный Суд также подчеркнул: если банк не докажет, что клиент своими действиями или бездействием способствовал утрате или разглашению данных, необходимых для проведения платежа, ответственность нельзя автоматически возлагать на него. В этом деле с банка взыскали 40 тысяч евро депозита.

Что именно учитывает суд

Итак, в ходе спора важно не только установить, что деньги были списаны мошенниками. Значение имеет то, как именно злоумышленники получили доступ к счету и были ли действия клиента причиной проведения операций.

Если человек самостоятельно передал конфиденциальные данные или совершил действия, которые позволили мошенникам получить доступ к счету, это может сыграть против него.

Если же клиент не передавал такие данные, не согласовывал операции, а банк не смог доказать его содействие мошенничеству, ответственность может быть возложена на финансовое учреждение.

Таким образом, само по себе наличие успешной авторизации в банковском приложении еще не означает, что операцию совершил именно владелец счета. Это прямо следует из позиции Верховного Суда по делу о депозите на 40 тысяч евро.

Что делать, если со счета исчезли деньги

Если клиент обнаружил несанкционированное списание, важно как можно быстрее сообщить банку об инциденте и заблокировать карту или доступ к счету, если это необходимо.

Также стоит обратиться в правоохранительные органы и сохранить все доказательства: сообщения, ссылки, скриншоты, информацию о подозрительных операциях и переписку с банком.

Отдельно важно зафиксировать время обращения в банк. Это поможет подтвердить, когда клиент узнал о мошенничестве и какие действия предпринял для пресечения дальнейших операций.

Вернут ли деньги после мошенничества

Однозначного ответа для всех случаев нет. Если банк докажет, что клиент своими действиями способствовал потере или разглашению данных, необходимых для платежа, риск убытков может остаться на нем.

Если же таких доказательств нет, а операции были проведены без ведома клиента, суд может возложить ответственность на банк. Именно это произошло в деле о депозите на 40 тысяч евро.

Ранее Новини.LIVE писали, что мошенники используют массированные атаки и воздушные тревоги для новых схем обмана украинцев. Злоумышленники могут рассылать фейковые сообщения о выплатах, блокировке счетов или других экстренных ситуациях. Из-за психологического давления люди рискуют потерять деньги и передать мошенникам банковские данные.

Также Новини.LIVE сообщали, что снятие наличных с карты может сопровождаться комиссией, если превысить установленный банком лимит или воспользоваться определенным банкоматом. В некоторых случаях собственные средства можно получить без дополнительных расходов в пределах сумм, определённых тарифом. При этом условия зависят от банка, типа карты и способа получения наличных.