ПриватБанк требует вернуть 117 тыс. грн — удалось ли клиентке отстоять правду в суде

Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Клиентка одного из крупнейших госбанков страны "ПриватБанка" осталась должна финучреждению 117 тыс. грн после того, как эти деньги с ее кредитной карты списали мошенники. Банк решил вернуть задолженность и обратился в суд.

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Известно, что списание кредитных средств произошло в мае 2022 года, уже во время полномасштабной войны между Украиной и РФ. Мошенники выполнили три транзакции на сумму более 84 тыс. грн.

После проверки, которую провел банк, было выяснено, что клиентка потеряла деньги из-за собственной невнимательности: она перешла по ссылке на получение денег от продажи на площадке OLX, привязав карточку на стороннем сайте и указала данные, необходимые для входа в "Приват 24". Так неизвестные получили доступ к ее приложению.

Банк предупреждал клиентку, что деньги ей придется вернуть, но она отказалась отдавать украденное мошенниками. Поэтому банк решил обратиться в суд, а женщина подготовила встречный иск.

Дело, в котором "ПриватБанк" требовал взыскать с украинки задолженность в размере 117 тыс. грн (95,33 тыс. гривен — тело кредита, 21,66 тыс. гривен — проценты), рассматривал Печерский районный суд в Киеве. Судья решил удовлетворить требование финансового учреждения, то есть взыскать с женщины 117 тыс. грн.

"Можно прийти к выводу, что потеря средств произошла из-за ее собственной халатности и бездействия по защите собственных персональных данных и средств. Суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении встречного искового заявления", — говорится в решении суда в Едином государственном реестре судебных решений.

Суд, в частности, признал безосновательным предложение ответчика признать перевод средств мошенниками недействительным. Все потому, что все операции со счетами произошли до того, как банк предупредили о вероятном мошенничестве.

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