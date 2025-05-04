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Шахраї від імені Ощадбанку попереджають про "борги" — деталі

4 травня 2025 06:01
Ксенія Симонова - Редактор
Шахрайство в Україні — аферисти від імені Ощадбанку лякають боргами
Відділення Ощадбанку у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Шахраї в Україні вигадали чергову схему обману громадян: надсилають повідомлення під виглядом представників державної фінустанови "Ощадбанк" та запевняють про наявність боргу. При цьому аферисти називають боржниками навіть тих, у кого взагалі немає рахунку у цьому банку.

Про це йдеться у повідомленні на порталі "Мінфін".

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Так, в одному з повідомлень громадянин розповів, що повідомлення від імені Ощадбанку почав регулярно отримувати місяць тому.

У кожному такому смс-сповіщенні йшлося про заборгованість за кредитом перед фінустановою. Чоловік здивований, адже у нього відсутні будь-які активні рахунки в цьому банку.

Він телефонував до банку з відповідною проблемою, де оператори підтвердили про відсутність рахунків, однак повідомлення продовжують надходити.

"Загалом, з початку квітня 2025 року почав отримувати регулярні смс із повідомленнями про заборгованість по кредиту, хоча активних рахунків у банку не маю. Пробував дзвонити на гарячу лінію вже 3 рази, підтверджували що по наданому номеру телефону активних рахунків немає. Більше нічим не можуть/не хочуть допомогти. Пробитись десь вище або подати заявку на перевірку чи виправлення помилки просто нереально", — повідомив він.

На порталі дехто зазначив, що так можуть діяти шахраї, які лише називають себе Ощадбанком, тому порадили блокувати номер.

 

Ощадбанк
Скриншот. Джерело: Мінфін

Як українцям уберегти себе від аферистів

Раніше в Ощадбанку розповіли про типові помилки клієнтів, які дозволяють шахраям собою маніпулювати. Зокрема, ті, хто мають рахунки у банку, повинні знати такі правила безпеки:

  • не розголошувати персональні дані;
  • не повідомляти стороннім особам інформацію своїх карток;
  • не оприлюднювати одноразові паролі/коди, що надходять на прив'язаний до платіжної картки номер телефону;
  • не переходити за зовнішніми посиланнями (фішингові сайти).

Також шахраї навчились підробляти портали, а також чат-боти фінустанови, де зі справжнього — тільки логотип банку. Через це бажано не переходити до чат-ботів за неперевіреними посиланнями чи у месенджерах. Це потрібно робити виключно за посиланням на офіційному сайті Ощадбанку.

У разі, якщо українці потрапили до рук аферистів, необхідно сповістити про це в кіберполіцію.

Для цього потрібно:

  • написати заяву на сайті кіберполіції;
  • зателефонувати за номером 0 800 505 170. 

Також в Ощадбанку повідомляли раніше про можливість надходження чужих SMS-повідомлень. Така ситуація може статися через перепродаж неактивних номерів новим абонентам мобільними операторами. Для її вирішення потрібно звернутися до банку за номером 0-800-210-800.

Раніше ми розповідали про те, що в Ощадбанку пояснили причини гальмування роботи застосунку "Ощад24". Такі проблеми можливі в основному через оновлення сервісу та через впровадження нових функцій.

Також повідомлялося, що в Ощадбанку продовжили термін дії всіх карток до кінця року. Однак закриють картки автоматично, чинність яких закінчилась до лютого 2022 року, і, якщо на них немає коштів.

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