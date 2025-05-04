Шахрайство в Україні — аферисти від імені Ощадбанку лякають боргами

Шахраї від імені Ощадбанку попереджають про "борги" — деталі
Шахраї в Україні вигадали чергову схему обману громадян: надсилають повідомлення під виглядом представників державної фінустанови "Ощадбанк" та запевняють про наявність боргу. При цьому аферисти називають боржниками навіть тих, у кого взагалі немає рахунку у цьому банку.
Про це йдеться у повідомленні на порталі "Мінфін".
Детальніше про "борги перед Ощадбанком"
Так, в одному з повідомлень громадянин розповів, що повідомлення від імені Ощадбанку почав регулярно отримувати місяць тому.
У кожному такому смс-сповіщенні йшлося про заборгованість за кредитом перед фінустановою. Чоловік здивований, адже у нього відсутні будь-які активні рахунки в цьому банку.
Він телефонував до банку з відповідною проблемою, де оператори підтвердили про відсутність рахунків, однак повідомлення продовжують надходити.
"Загалом, з початку квітня 2025 року почав отримувати регулярні смс із повідомленнями про заборгованість по кредиту, хоча активних рахунків у банку не маю. Пробував дзвонити на гарячу лінію вже 3 рази, підтверджували що по наданому номеру телефону активних рахунків немає. Більше нічим не можуть/не хочуть допомогти. Пробитись десь вище або подати заявку на перевірку чи виправлення помилки просто нереально", — повідомив він.
На порталі дехто зазначив, що так можуть діяти шахраї, які лише називають себе Ощадбанком, тому порадили блокувати номер.
Як українцям уберегти себе від аферистів
Раніше в Ощадбанку розповіли про типові помилки клієнтів, які дозволяють шахраям собою маніпулювати. Зокрема, ті, хто мають рахунки у банку, повинні знати такі правила безпеки:
- не розголошувати персональні дані;
- не повідомляти стороннім особам інформацію своїх карток;
- не оприлюднювати одноразові паролі/коди, що надходять на прив'язаний до платіжної картки номер телефону;
- не переходити за зовнішніми посиланнями (фішингові сайти).
Також шахраї навчились підробляти портали, а також чат-боти фінустанови, де зі справжнього — тільки логотип банку. Через це бажано не переходити до чат-ботів за неперевіреними посиланнями чи у месенджерах. Це потрібно робити виключно за посиланням на офіційному сайті Ощадбанку.
У разі, якщо українці потрапили до рук аферистів, необхідно сповістити про це в кіберполіцію.
Для цього потрібно:
- написати заяву на сайті кіберполіції;
- зателефонувати за номером 0 800 505 170.
Також в Ощадбанку повідомляли раніше про можливість надходження чужих SMS-повідомлень. Така ситуація може статися через перепродаж неактивних номерів новим абонентам мобільними операторами. Для її вирішення потрібно звернутися до банку за номером 0-800-210-800.
Раніше ми розповідали про те, що в Ощадбанку пояснили причини гальмування роботи застосунку "Ощад24". Такі проблеми можливі в основному через оновлення сервісу та через впровадження нових функцій.
Також повідомлялося, що в Ощадбанку продовжили термін дії всіх карток до кінця року. Однак закриють картки автоматично, чинність яких закінчилась до лютого 2022 року, і, якщо на них немає коштів.
Читайте Новини.LIVE!