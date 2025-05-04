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Мошенники от имени Ощадбанка предупреждают о "долгах" — детали

4 мая 2025 06:01
Ксения Симонова - Редактор
Мошенничество в Украине — аферисты от имени Ощадбанка пугают долгами
Отделение Ощадбанка в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Мошенники в Украине придумали очередную схему обмана граждан: присылают сообщения под видом представителей государственного финучреждения "Ощадбанк" и уверяют о наличии долга. При этом аферисты называют должниками даже тех, у кого вообще нет счета в этом банке.

Об этом говорится в сообщении на портале "Минфин".

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Так, в одном из сообщений гражданин рассказал, что сообщения от имени Ощадбанка начал регулярно получать месяц назад.

В каждом таком смс-уведомлении говорилось о задолженности по кредиту перед финучреждением. Мужчина удивлен, ведь у него отсутствуют какие-либо активные счета в этом банке.

Он звонил в банк с соответствующей проблемой, где операторы подтвердили об отсутствии счетов, однако сообщения продолжают поступать.

"В целом, с начала апреля 2025 года начал получать регулярные смс с сообщениями о задолженности по кредиту, хотя активных счетов в банке не имею. Пробовал звонить на горячую линию уже 3 раза, подтверждали что по предоставленному номеру телефона активных счетов нет. Больше ничем не могут/не хотят помочь. Пробиться где-то выше или подать заявку на проверку или исправление ошибки просто нереально", — сообщил он.

На портале некоторые отметили, что так могут действовать мошенники, которые только называют себя Ощадбанком, поэтому посоветовали блокировать номер.

 

Ощадбанк
Скриншот. Источник: Минфин

Как украинцам уберечь себя от аферистов

Ранее в Ощадбанке рассказали о типичных ошибках клиентов, которые позволяют мошенникам собой манипулировать. В частности, те, кто имеют счета в банке, должны знать такие правила безопасности:

  • не разглашать персональные данные;
  • не сообщать посторонним лицам информацию своих карт;
  • не обнародовать одноразовые пароли/коды, поступающие на привязанный к платежной карте номер телефона;
  • не переходить по внешним ссылкам (фишинговые сайты).

Также мошенники научились подделывать порталы, а также чат-боты финучреждения, где из настоящего — только логотип банка. Поэтому желательно не переходить к чат-ботам по непроверенным ссылкам или в мессенджерах. Это нужно делать исключительно по ссылке на официальном сайте Ощадбанка.

В случае, если украинцы попали в руки аферистов, необходимо сообщить об этом в киберполицию.

Для этого нужно:

  • написать заявление на сайте киберполиции;
  • позвонить по номеру 0 800 505 170.

Также в Ощадбанке сообщали ранее о возможности поступления чужих SMS-сообщений. Такая ситуация может произойти из-за перепродажи неактивных номеров новым абонентам мобильными операторами. Для ее решения нужно обратиться в банк по номеру 0-800-210-800.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ощадбанке объяснили причины торможения работы приложения "Ощад24". Такие проблемы возможны в основном из-за обновления сервиса и из-за внедрения новых функций.

Также сообщалось, что в Ощадбанке продлили срок действия всех карт до конца года. Однако закроют карты автоматически, действие которых закончилось до февраля 2022 года, и, если на них нет средств.

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