Тарифи в Ощадбанку — що змінилось для клієнтів у квітні 2025 року

Відділення банку у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У квітні 2025 року у державному "Ощадбанку" змінились тарифи на деякі банківські операції. В основному оновили деякі комісії для корпоративних клієнтів, тоді як вартість більшості послуг для громадян залишилась незмінною.

Про це йдеться в інформації про тарифи, оприлюдненій на порталі банку.

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Як зазначається, зміни в тарифах торкнулись корпоративних карток, які випускаються банком для фізосіб-підприємців або юросіб для операцій, пов’язаних із веденням господарської діяльності.

Зокрема, повідомлення щодо залишку коштів на рахунку в банкоматах Ощадбанку за допомогою NFC-модуля, контакт-центр тепер становить 5 грн.

Вартість надання довідки щодо обігу на рахунку в Ощадбанку дорівнює 150 грн.

Для того, щоб змінити ПІН-код через банкомат, POS-термінал чи в контакт-центрі банку, доведеться віддати 15 грн.

Вартість запитів, підтвердження переказів за кожною операцією з використанням картки Masterсard/Visa, що оскаржується клієнтом, вимагаючи звернення Ощадбанку до міжнародної платіжної системи, становить 900 грн.

Здійснення безготівкових переказів коштів на інші платіжні картки Ощадбанку за реквізитами карти в банкоматах та терміналах становить 0,5% від суми та додатково 3 грн.

За здійснення безготівкових переказів у терміналах з карткою з внесенням довільних реквізитів — 1,0% від суми (мінімально 10 грн, максимально 1 тис. грн).

Зміни для інших банківських карток

Щодо інших банківських карток, то за повідомлення про залишок грошей на рахунку в банкоматах Ощадбанку з використанням NFC-модуля потрібно віддати 5 грн з квітня 2025 року.

Не тарифікуватиметься видача готівкових коштів через POS-термінал без використання банківської картки, якщо її було випущено чи перевипущено, та не доставлено в Ощадбанк.

Окрім того, серед нововведень — ціна за випуск та перевипуск карток буде зручніше відображатися у всіх карткових тарифах.

За тарифним пакетом "Мій рахунок" розпочали випуск нового типу карток MC Debit World з кольором "тіффані".

Загалом тарифи для клієнтів банку залишаться незмінними у квітні поточного року, з якими можна ознайомитись на офіційному порталі банку.

Чинні тарифи. Джерело: Ощадбанк

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